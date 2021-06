Šeligovou víziou ako možného predsedu strany Za ľudí je spolupráca a budovanie alternatívy

Najskôr sa však musí uskutočniť snem.

16. jún 2021 o 14:33 SITA

BRATISLAVA. Víziou podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu ako jej možného predsedu je spolupráca a budovanie alternatívy po vzore Slovenskej demokratickej koalície (SDK).

Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že s takouto víziou chce predstúpiť pred členov strany a pre takúto víziu ich chce nadchnúť. Rovnako verí, že ich dôveru získa. Ako doplnil, prvým predpokladom na kandidatúru za predsedu strany je snem.



„Verím, že v krátkom čase sa dohodneme na termíne jeho konania. Verím, že napríklad na jeseň by sa mohol uskutočniť. To znamená aj dostatok času, aby každý, kto má záujem kandidovať, mohol predstaviť svoju víziu strany," dodal s tým, že podľa neho je stredový priestor potrebné spájať a medzi sebou spolupracovať.

„Progresívne Slovensko v krátkom čase jasne odkázalo, že nemá záujem. Sú tu ďalšie strany, ďalší partneri, s ktorými máme psiu povinnosť hovoriť a spolupracovať. Ak nebudeme spolupracovať, vládnuť bude Hlas a Smer, to je holý fakt a bude to naša chyba," podotkol.



Za kompromisného kandidáta na predsedu Za ľudí označila Šeligu predsedníčka strany Veronika Remišová aj časť poslancov. „Tak mi z toho vyplýva, že by ma na predsedu strany podporili aj pri férovej súťaži v konkurencii s ďalšími kandidátmi," uviedol.

Poukázal na to, že v procese je možné, že sa niektorí kandidáti vzdajú v prospech iných. „Ak by sa chcel niekto vzdať v môj prospech alebo podporiť moju víziu, samozrejme, potešilo by ma to a pomohlo pri jej presadzovaní, pretože len spoločne môžeme stranu reštartovať. Všetko je otázkou dialógu a hľadania konsenzu, ktorý je základom pre dobré fungovanie strany a zmier napätých vzťahov," uzavrel bývalý podpredseda parlamentu.