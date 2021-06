Kovařík: O anarchii v Policajnom zbore nemôže byť ani reč

Každá policajná zložka má podľa neho svoje opodstatnenie.

16. jún 2021 o 14:42 TASR

BRATISLAVA. Prezident Policajného zboru Peter Kovařík sa ohradil voči vyjadreniam politikov, ktorí dehonestujú prácu polície. Všetky zložky polície si podľa neho plnia svoje úlohy.

Hovorí, že o anarchii v policajnom zbore nemôže byť ani reč. Jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Potrebujeme priestor na prácu, hovorí šéf zboru

"Všetci si uvedomujeme, že by sme išli sami proti sebe, keby sme pracovali takým spôsobom, ako nám pripisujú niektorí politici. Odmietame sa zapájať do politických bojov. To, čo potrebujeme, je priestor na prácu. Je kontraproduktívne, keď tí, čo nepoznajú reálny stav, osočujú vyšetrovateľov a hodnotia ich prácu. Policajti si robia svoju robotu a aj si ju robiť budú, na to je policajný zbor zriadený," skonštatoval šéf polície.

Ako pripomenul, žiadne kontrolné mechanizmy neboli zrušené.

V súčasnosti sa tiež podľa neho pripravujú návrhy na ich jasnejšie definovanie, aby si ich nikto nemohol vykladať podľa svojich potrieb. Poznamenal, že existujú aj ďalšie kontrolné mechanizmy, od prokurátorov až po súdy.

Každá policajná zložka má podľa Kovaříka svoje opodstatnenie a plní si svoje úlohy, či už je to Národná kriminálna agentúra alebo Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra.

"Medializované informácie o údajnom manipulovaní vyšetrovania preveruje útvar na to určený, v právnom štáte to tak fungovať má, a aj to funguje. Neštandardné je, ak tu niekto definuje, čo je pravda a vynáša rozsudky," podotkol.

Vyjadril presvedčenie, že vyšetrovacie orgány konajú objektívne vo všetkých konaniach. "Výsledok vyšetrovania ÚIS MV SR je dôležitý nielen pre verejnosť, ale aj pre nás. Pred problémami sa neskrývame, ale ich riešime,“ deklaroval.

NAKA si podľa neho svoje povinnosti plní

"Len v rokoch 2020 a 2021 boli zrealizované desiatky akcií a počas nich obvinených viac ako sto osôb. Ide o najzávažnejšie trestné činy, v ktorých sú obvinené osoby z prostredia justície a spravodlivosti, prokuratúry, polície a podnikateľského prostredia, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Tieto osoby zastávali vysoké funkcie v štátnych orgánoch Slovenskej republiky, ktorých úlohou bolo garantovať funkčnosť štátneho mechanizmu. O tom, či sa svojim povinnostiam spreneverili, budú rozhodovať nezávislé súdy," zdôraznil.

Poukázal na to, že policajti NAKA vykonávajú náročné finančné vyšetrovanie, ktoré je pod drobnohľadom dozorového prokurátora a v neposlednom rade aj novinárov, ktorí im "neodpustia ani najmenšiu chybičku".