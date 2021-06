Zásahový tím musel uspať medveďa, ktorý ohrozoval obyvateľov Sučian

Na medveďa už neúčinkovali žiadne formy plašenia, nedokázal by sa adaptovať ani na život v zajatí.

17. jún 2021 o 10:54 SITA

BRATISLAVA. Zásahový tím pre medveďa hnedého patriaci pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP SR) musel uspať medveďa, ktorý ohrozoval obyvateľov obce Sučany (okres Martin). Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal Slavomír Held z odboru komunikácie envirorezortu.



Nedospelý jedinec už od jesene navštevoval osídlené oblasti, čo predstavovalo riziko pre bezpečnosť a zdravie ľudí. Zviera nejavilo známky plachosti a nereagovalo na plašenie svetlom, zvukovými efektmi, svetlicami, pyrotechnikou, paintballovým strelivom ani medvedím sprejom.

Zásahový tím bol preto nútený rozhodnúť o zneškodnení zvieraťa. Odchyt jedinca a jeho umiestnenie do odchovného zariadenia nebol možný, pretože išlo o zviera navyknuté na život vo voľnej prírode. Nedokázalo by sa tak adaptovať na umelo vytvorené podmienky v zajatí.



MŽP SR nepredpokladá negatívny vplyv na populáciu medveďov v území európskeho významu Malá Fatra, kde je jeho populácia dostatočne stabilná. Envirorezort konštatuje, že okrem ohrozovania obyvateľov Sučian by v prípade neuspatia hrozilo riziko, že by sa medveď rozmnožil a naučil synatropnému správaniu aj mláďatá.