Súdna rada vypočula zvyšných uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu

Verejného vypočutia sa dnes zúčastnili Horňáková, Cangárová a Potásch.

17. jún 2021 o 13:28 TASR

BRATISLAVA. V rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR vypočula vo štvrtok Súdna rada SR, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, zvyšných troch uchádzačov. Pôvodne mala vypočuť štvoricu, ale ráno sa Marta Kamonczová vzdala účasti v treťom kole výberového konania.

Najskôr absolvovala verejné vypočutie Antónia Horňáková, ktorá pôsobí takmer 16 rokov na pozícii asistentky sudcu na správnom kolégiu Najvyššieho súdu (NS) SR. „Mojou úlohou je vypracovať právny rozbor veci, existenciu podmienok konania a prípadne rozpracovať návrhy procesných rozhodnutí a úkonov, až po vypracovanie rozhodnutí vo veci samej, podľa pokynov sudcu,“ uviedla.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Advokátka Katarína Cangárová vyhlásila, že akékoľvek špecifické znalosti, ktorými zatiaľ nedisponuje, sa doučí. Tvrdí, že na právo nazerá v širších, medzinárodných súvislostiach. Upozornila, že jej zahraniční klienti sa nechcú na Slovensku z rôznych dôvodov súdiť. Pred pôsobením v advokácii sa pohybovala v akademickom prostredí. O pozíciu sudkyne sa uchádza prvý raz. Vo veci prípadnej disciplinárnej právomoci NSS SR voči advokátom si myslí, že „každý stav je uzavretý a nezávislý pohľad súdu nemusí byť na škodu veci“.

Súvisiaci článok Sudkyňa Príbelská: Prihlášku na správny súd som podala napriek vnútornému nesúhlasu Čítajte

Ako tretí predstúpil vo štvrtok pred Súdnu radu profesor v odbore správneho práva Peter Potásch. Okrem akademického pôsobenia na Paneurópskej vysokej škole sa venuje aj advokácii. Odborne spolupracuje so správnym kolégiom NS SR. Ak by sa stal sudcom NSS SR, v maximálnej možnej miere by redukoval svoje pracovné úväzky. „Myslím si, že pôsobenie na pedagogickej pôde je niečo, čo by malo byť prijateľné v rámci optimalizačných procesov,“ zdôraznil.

Tretie kolo verejného vypočutia absolvovalo dovedna šesť uchádzačov. Súdna rada bude hlasovať o výsledkoch verejného vypočutia v piatok (18. 6.) od 10.00 h. Výberové konanie na sudcu NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov.

V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu NSS SR vrátane jeho nového predsedu Pavla Naďa. Potrebné je spolu s pozíciou predsedu NSS SR obsadiť 30 sudcovských miest.

Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta.