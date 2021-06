Na viacerých cestných úsekoch v Bratislave sa vytvorili kolóny

18. jún 2021 o 8:19 TASR

BRATISLAVA. V piatok ráno sa vodiči v Bratislave zdržia na viacerých úsekoch. Kolóny sa tvoria aj pri vstupe do hlavného mesta. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Približne 20 až 25 minút si vodiči počkajú na Hradskej v smere z Vrakune, na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra, ale aj v Ivanke pri Dunaji v smere z Bernolákova do hlavného mesta.

Zdržanie 15 minút je nahlásené v hlavnom meste na Račianskej v smere do centra, medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, ale aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy.

Kolóny so zdržaním do desiatich minút sú na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere zo Senca, ale aj z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy.

Približne päťminútové zdržanie je na D2 za Stupavou v smere do hlavného mesta.