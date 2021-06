Odborári považujú reformu v základnom školstve za nepripravenú

Zmenám by mal predchádzať experiment, chýba analýza.

18. jún 2021 o 9:42 TASR

BRATISLAVA. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy tvrdí, že v návrhu novely školského zákona ministerstvo školstva radikálne zasahuje do systému vzdelávania v základných školách a do systému štátneho vzdelávacieho programu, pričom navrhujú zmeniť členenie stupňov základnej školy na vzdelávacie cykly.

Predseda školských odborárov Pavel Ondek sa pýta, prečo sa ide pripravovať celá kurikulárna reforma v období, keď pedagogická verejnosť je vyčerpaná, psychicky vypätá a odborne unavená.

Reforma bez analýzy, výskumu a dát

Svoje výhrady školskí odborári adresovali aj poslancom parlamentu.

"Zásadne nesúhlasíme s nastolenými reformnými zmenami v základnom školstve, so zmenou štátneho vzdelávacieho programu a následne školských vzdelávacích programov. Považujeme to za neetické pre celú pedagogickú verejnosť," uviedol Ondek.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada poslancov o podporu nesúhlasného stanoviska reformovať základné školstvo ukotvením v zákone.

"Legislatívny zámer nie je podložený analýzou, výskumom, dátami, overovaním, že uvedené zmeny prinesú zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu," poznamenal predseda školských odborárov.

Zmenám by mal predchádzať experiment

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku navrhuje rezortu školstva pripraviť chystané zmeny napríklad po experimentálnom overovaní.

"Výrazná zmena a taký závažný zásah do chodu základnej školy musí byť najskôr pripravený vo všetkých bodoch a až potom, keď budú jasné všetky dosahy a ich riešenia, môže byť legislatívne prijatý," poukázal Ondek.

Zároveň školskí odborári upozorňujú, že v súčasnosti vo všetkých vyučovacích predmetoch, ktoré majú vytvorené vzdelávacie štandardy, vymedzujú obsah učiva a výkon žiaka.

"Školy ich priamo môžu využívať ako osnovy. Pri predloženej zmene by opäť všetky školy museli robiť školský vzdelávací program, a dokonca podľa návrhov v školskom zákone štát nebude pripravovať štandardy vyučovacích predmetov, ale iba vzdelávacích oblastí. Za prípravu štandardov vyučovacích predmetov je zodpovedná škola," vysvetlil Ondek.

Potreba aktualizácie obsahu učiva

Ako ďalej dodal, učiteľ má učiť a pripravovať sa na vyučovanie, prácu s deťmi či má náročnú prípravu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých pribúda, okrem toho sa musí venovať aj inklúzii, ktorá do toho vstupuje.

"Učiteľ nie je tvorca osnov pre jednotlivé predmety a ročníky. V súčasnosti sú uvedené dokumenty vytvorené. Potreba aktualizácie obsahu, úprava medzipredmetových vzťahov je samozrejmá," dodal.

Rovnako školskí odborári upozorňujú, že nesystémové kroky nenadväzujú na ostatné procesy vo vzdelávacom systéme, napríklad prijímanie na stredné školy alebo prípravu pedagogických zamestnancov.