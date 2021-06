SaS oznámila koniec nelogického a komplikovaného riadenie školstva

Z doterajších okresných úradov v sídle kraja sa vyčlenia aktuálne odbory školstva.

18. jún 2021 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. Schválením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve končí nelogické a komplikované riadenie školstva.

Uviedol to v piatok podpredseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda (SaS) na tlačovej besede.

Podľa neho ide o prelomové zjednotenie financovania a kompetencií, duplicitnej administratívy a zložitého systému.

Priblížil, že v roku 2013 bola časť škôl a školských zariadení riadených a financovaných aj Ministerstvom vnútra SR.

Sloboda vo svojom príhovore vyzdvihol aj to, že v parlamente prešla prvým čítaním so 117 hlasmi transformácia Slovenskej akadémie vied na verejnú výskumnú inštitúciu.

Novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vo štvrtok 17. júna schválil parlament 83 hlasmi. Z doterajších okresných úradov v sídle kraja sa vyčlenia aktuálne odbory školstva.

Regionálne úrady školskej správy budú rovnako ako doteraz v sídle každého kraja.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, právnou úpravou sa osamostatnia doterajšie odbory školstva okresných úradov v sídle kraja na úrady s právnou subjektivitou.

Inak sa do doterajšieho fungovania okresných úradov nezasahuje. Touto právnou úpravou sa financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve zjednotí do pôsobnosti jedného ministerstva, a to Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.