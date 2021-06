Via Iuris oceňuje návrat stavebných zákonov do pripomienkového konania

Návrhy obmedzovali možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí.

18. jún 2021 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Tisícky pripomienok predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhom stavebných zákonov prinútili Úrad podpredsedu vlády ako predkladateľa významným spôsobom zmeniť predkladanú legislatívu.

Zhodnotila to organizácia VIA IURIS, ktorá považuje za dobrý krok rozhodnutie Úradu podpredsedu vlády Štefana Holého opätovne predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrhy stavebných zákonov.

V tlačovej správe o tom informovala advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Eva Kováčechová.

K návrhu stavebného zákona podali organizácie VIA IURIS, WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko hromadnú pripomienku, ktorú podporilo viac ako 11 400 ľudí.

Mimovládne organizácie upozorňovali, že návrhy stavebných zákonov, ktoré mali priniesť kompletnú rekodifikáciu stavebného práva a reformu štátnej správy v tejto oblasti, zásadne obmedzovali možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí.

Úplne vylúčená mala byť účasť verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb a kontrolu nad svojím územím mali stratiť aj samotné obce.

Organizácia sa opätovne pozrie na to, či po prepracovaní zákonov boli zohľadnené zásadné pripomienky.

„Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe sú mimoriadne dôležitou legislatívou, ktorá sa priamo či nepriamo dotýka každého obyvateľa Slovenska, preto je mimoriadne dôležité, aby tieto zákony boli kvalitné, zrozumiteľné, zmysluplné a vyvážené. Musia chrániť všetky záujmy v území, nielen záujmy úzkej skupiny ľudí,“ zhodnotila Kováčechová.