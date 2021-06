Turistika ako na Madeire, výhľady ako v Toskánsku. Slovenský región si obľúbili aj cudzinci

Prečítajte si správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

18. jún 2021 o 15:33 The Slovak Spectator

1. Najpopulárnejší írsky šport si môžete zahrať aj v Bratislave. Miestny klub je pre cudzincov ako rodina: Every Irish village has a Gaelic football team. So does Bratislava

2. Tretine mladých sa nepáči, keď cudzinci na verejnosti hovoria svojím materinským jazykom. Štvrtina hovorí, že cudzinci žijúci na Slovensku by nemali mať možnosť voliť v komunálných a regionálnych voľbách. Stereotypy voči inakosti na Slovensku skúmali vedci z Univerzity Komenského : Concerns over teaching of other cultures as study reveals students’ attitudes to immigrants

3. Kanabidol je už na Slovensku legálny. Predaj kozmetických výrobkov s touto látkou je na vzostupe, no vo výživových produktoch by ste ho hľadali márne. Rodičia chorých detí, ktorým táto látka pomáha, si cestu k nemu aj tak nájdu: Law change makes cannabidiol legal

4. Na Slovensku prekonali rekord Luisa Souareza. Invazívny komár z Ázie úraduje aj u nás. Bratislava sa v rebríčku kvality života prepadla nižšie oproti minulému roku. Prečítajte si viac vo víkendovom prehľade. Bratislava slumps in the liveability index, so do Prague and Vienna

5. Pandémia znížila počet pracovných ponúk či zvýšila súťaž medzi uchádzačmi. Zamestnanci navyše neboli natoľko ochotní meniť svoju prácu. Pozrite si prehľad trendov, ktoré dominovali trhu práce v minulom roku: Pandemic has cut both job and salary offers. Labour market adapts to new trends

6. Nová vláda priniesla zmeny v Zákonníku práce. No podľa právnikov je v súčasnej legislatíve stále veľa dier, ktoré treba zaplátať: Still much room for improvement in the Labour Code

7. Najvyšší súd vracia prípad vraždy Kuciaka a Kušnírovej naspäť sudcom, ktorí pôvodne rozhodli o nevine podozrivých z objednania vraždy. Nepoľavíme, kým nebude spravodlivosti učinené zadosť, hovoria novinári z medzinárodnej organizácie: Justice got another chance in the Kuciak case (reactions)

8. Stret s medveďom si na Liptove vyžiadal prvú ľudskú obeť. Potvrdila to aj pitva: Bear kills man in northern Slovakia. First fatal bear attack in country's modern history

9. Slovenský parlament odkazuje europoslancom, že sexuálne a reprodukčné zdravie nie je v ich kompetencii: Slovak lawmakers to the EP: Sexual and reproductive health is our affair

10. Turistika ako na Madeire, výhľady ako v Toskánsku. Tento slovenský región si obľúbili aj cudzinci: The Slovak region compared to Tuscany is a big unknown