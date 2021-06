Hlas má podľa Tomáša informácie, že nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Matovičovi

Ak sa deje niečo v rozpore s trestným poriadkom, táto koalícia s tým narobí poriadok, reagujoval Gyimesi.

19. jún 2021 o 13:37 (aktualizované 19. jún 2021 o 13:52) SITA, TASR

BRATISLAVA. Členovia strany Hlas majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal podpredseda strany Erik Tomáš.

„Pokiaľ by sa to potvrdilo, tak toto je, samozrejme, na okamžitý pád vlády, a preto my sme aj v parlamente navrhli odvolávanie premiéra, teda odvolávanie celej vlády. Ale nie len kvôli tejto kauze, ale aj kvôli všetkému,“ povedal Tomáš.

Tajná správa SIS bola prečítaná poslancom Národnej rady iba v stupni „Dôverné“, pričom existujú ešte stupne „Tajné“ a „Prísne tajné“. Podľa Tomáša sám predseda Národnej rady Boris Kollár poslancom parlamentu povedal, že ak by bola možnosť prečítať im správu aj v najprísnejšom režime utajenia, dozvedeli by sa konkrétne mená, konkrétne kauzy a konkrétne dôkazy o manipulácii vyšetrovaní.

Erik Tomáš: Je to šialené

Podpredseda výboru Národnej rady pre financie a rozpočet György Gyimesi (OĽANO) reagoval, že ak skutočne existujú dôkazy o činnosti organizovanej skupiny, ktorá manipuluje vyšetrovania, potom boli posunuté policajnej inšpekcii, ktorá sa prípadom zaoberá.

„Ak sa skutočne deje niečo, čo je v rozpore s trestným poriadkom, elementárnou slušnosťou alebo princípmi právneho štátu, tak to treba vyšetriť a ja vám garantujem, že táto vládna koalícia s tým narobí poriadok,“ povedal Gyimesi.

“ Sú len dve možnosti - buď je správa pravdivá a takáto skupina tu pôsobí, alebo ide o vojnu medzi tajnou službou, NAKAa prokuratúrou. Obe možnosti sú zlé a hovoria o rozpade právneho štátu. „ Erik Tomáš, Hlas-SD

"Gyimesi síce hovorí, že sa vyšetruje, ale nehovorí aj to B. Problém je to, že sa to vôbec možno deje a je tu takáto skupina. Keď sa toto preukáže, je to šialené," odpovedal Tomáš.

V súvislosti s podozreniami plynúcimi zo správy SIS dodal, že sú len dve možnosti - buď je správa pravdivá a takáto skupina tu pôsobí, alebo ide o vojnu medzi tajnou službou, NAKAa prokuratúrou. Obe možnosti považuje za zlé a hovorí o rozpade právneho štátu.

Gyimesi odmieta vinu koalície

Gyimesi spochybňuje tvrdenia, že by koalícia stála za manipuláciou vyšetrovaní. "Tu sa nestalo, že prišlo komando 20 vyšetrovateľov, ktorí krágľujú opozíciu. Sú to tí istí vyšetrovatelia, ktorí tam boli celý čas," povedal s tým, že verí SIS aj polícii.

Nemyslí si, že SIS treba "postaviť na zelenej lúke" odznova. Nepovedal však, či ju podozrieva z rozohrávania spravodajských hier. Ozrejmil, že tajná služba pracuje s informáciami, ktoré majú orgány činné v trestnom konaní vyhodnotiť.

"Keď to vyhodnotia tak, že sú relevantné a zakladajú dôvod na začatie trestného stíhania, tak začnú trestné stíhanie," dodal.

Tomáš sa ohradil voči náznakom, že za súčasnú situáciu v silových zložkách je zodpovedná bývalá vláda. Poznamenal, že verejnosť nemôže koalícia touto tézou presviedčať aj vzhľadom na to, že situácia má škodiť práve nominantom bývalej vlády.

"Táto skupina mohla vzniknúť len na objednávku tejto vlády," myslí si.