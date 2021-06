Ďuriš Nicholsonová so žiadnou stranou nerokuje, nevidí veľkú nádej na zmenu

Europoslankyňa sa zatiaľ na domácej politickej scéne nevidí.

20. jún 2021 o 12:24 TASR

BRATISLAVA. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová zatiaľ svoju budúcnosť na domácej politickej scéne nevidí.

Pre TASR uviedla, že aktuálne ani so žiadnou stranou o tomto nerokuje. Hovorí o politickom planktóne a o chýbajúcom politickom výtlaku na reálnu zmenu pre Slovensko. Svoju budúcnosť europoslankyne nevylúčila.

"Zatiaľ svoju budúcnosť v politike nevidím. Som dosť stará a aj politika ma naučila nikdy nehovoriť nikdy, pretože život je plný zvratov. Ale či sa pozriem napravo alebo naľavo toho politického spektra, tak sa nevidím ani v jednej strane a ani aktuálne nerokujem so žiadnou stranou," povedala Ďuriš Nicholsonová.

V domácej politike sa Ďuriš Nicholsonová nevidí

Dodala, že rozlišuje politikov, nie všetci sú rovnakí a vidí veľa slušných ľudí v rôznych stranách.

"Žiaľ, sú to všetko strany, ktoré nemajú potrebný výtlak. Ja to považujem za taký politický planktón, ktorý prejde síce v ďalších voľbách do parlamentu, ale nebude mať možnosť priniesť reálnu zmenu. A to, čo táto krajina potrebuje, je reálna zmena, pretože ju sklamali aj jedni, aj druhí a my potrebujeme reálnu alternatívu, ktorá nám prinesie nádej. A žiaľ, strana, ktorá má sedem percent, sa zase bude musieť dohodnúť s (Petrom, pozn. TASR) Pellegrinim, a toho ja za žiadnu alternatívu nepovažujem, a už vôbec nie za nádej," pokračovala.

Na otázku o jej budúcnosti ako europoslankyne a či do ďalších eurovolieb pôjde na kandidátke niektorej strany, odpovedala, že to ešte uvidí. Hovorí ale aj o možnosti prípadných nadnárodných kandidátok.

"Momentálne sa ideme baviť o tom, či sa okrem národných kandidátok budú voliť aj nadnárodné. To je všetko otvorená záležitosť, ešte uvidím. Ale na domácej politickej scéne sa zatiaľ nevidím," uzavrela.

Vo februári odišla zo SaS

Ďuriš Nicholsonová donedávna pôsobila v strane SaS. O svojom odchode z nej informovala vo februári tohto roka. Urobila tak po tom, ako v koalícii vyvolala napätie jej tlačová konferencia o eurofondoch.

Dostala sa ňou do konfliktu s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí). Europoslankyňa totiž informovala, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roka 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To Remišová odmietla.