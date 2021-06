K večeru hrozia búrky z tepla, bude mimoriadne horúco

Búrky môžu byť aj intenzívne.

21. jún 2021 o 8:10 SITA

BRATISLAVA. V pondelok bude na Slovensku slnečno a mimoriadne teplo. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti popoludní a večer sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky – aj intenzívne.

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 29 do 34 stupňov Celzia, na juhozápade ojedinele do 36 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 22 stupňov.



Fúkať bude prevažne slabý, na západe väčšinou juhovýchodný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5 milimetrov, pri búrkach ojedinele okolo 30 milimetrov.