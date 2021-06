Premiér: Všetci ministri majú moju podporu

Heger nevidí dôvod na to, aby odvolal ministerku Kolíkovú.

21. jún 2021 o 13:43 SITA

BRATISLAVA. Všetci ministri majú podporu predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO). Potvrdil to v dnešnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo s tým, že ak by to tak nebolo, podnikol by patričné kroky.

Premiér taktiež podotkol, že nevidí dôvod na to, aby odvolal ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), keďže na nich čaká napríklad reforma justície. Vládu vníma podľa svojich slov ako jeden tím.



Hegera teší podpora koaličných partnerov a že mu ju deklarujú aj verejne. Podľa jeho slov túto koalíciu nedržia spoločné kšefty, ako to bolo za bývalých vlád. Doplnil, že jeho úlohou je, aby bola vláda stabilná.