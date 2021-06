Dobré ráno: Kičura nevie vysvetliť úplatky, ani zametanie stôp

Kajetán Kičura je vo väzbe od apríla.

21. jún 2021 o 23:30 Jana Maťková, Zuzana Kovačič Hanzelová, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

Vopred vybraní víťazi tendra, úplatky, nevysvetliteľné majetky aj prevody v hotovosti. Kajetán Kičura je vo väzbe od apríla a do vysvetlení ako prišiel k bytom a majetkom sa zamotáva.

Kičura ešte pred voľbami kandidoval na ústavného sudcu. Vtedy hovoril aj o morálke, a o tom, že Robert Fico je jeho osobný priateľ. Dnes ho Igor Matovič nazýva svojím prvým skalpom a jeho kariéra sa zrejme skončí obžalobou a odsúdením

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra denníka SME Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TASRtv

Krátky prehľad správ

Bývalý šéf NCZI Robert Suja vstúpil do Hlasu. Mal by sa stať odborníkom témy Moderné Slovensko. Suja odišiel z NCZI po tlačovej konferencii, na ktorej upozorňoval na chyby pri prihlasovaní na očkovanie. Hlas má cez víkend snem, Peter Pellegrini na ňom chce predstaviť aj ďalšie nové tváre.

Lockdown vo Veľkej Británii nezrušia skôr ako koncom júla. V krajine stúpajú počty nakazených pre delta variant koronavírusu.

Amazon a Apple sú najhodnotnejšími značkami na svete. Ukázala to správa spoločnosti Kantar Brandz. Nasleduje Google, Microsoft a čínsky koncern Tencent. Najrýchlejšie rastúca značka je Tesla.

Únia o rok predĺžila sankcie voči Rusku pre anexiu Krymu. Opatrenia zahŕňajú zákaz dovozu výrobkov. Zakazujú tiež firmám z EÚ investovať, či podnikať na Kryme a v Sevastopole. Sankcie uvalila na Rusko EÚ v roku 2014.

Gastro sektor žiada vládu o dočasné zníženie DPH na päť percent. Zníženie by trvalo do roku 2022, následne by sa zvýšilo späť. Tvrdia, že zníženie DPH je jediný spôsob ako pomôcť postihnutému sektoru po roku pandémie.

Odporúčanie

Už som vám minulý týždeň odporúčala podcast o rodičoch, ktorí prepadli konšpiráciám v USA. Diel sa volal QAMOM, a názov bol podľa dokumentu mladého dokumentaristu na Youtube, ktorý natočil diel o svojej mame, ktorá verí najšialenejším teóriám a venuje tomu extrémne veľa času každý deň. Je to láskavý, no miestami veľmi smutný pohľad na generáciu ľudí, ktorá je zmietaná klamstvami, konšpiráciami a polopravdami.

