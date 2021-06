Na diaľnici pri Stupave v smere do Bratislavy je zdržanie do 90 minút

Na Slovnaftskej v smere do centra Bratislavy sa vodiči zdržia 30 minút.

22. jún 2021 o 8:47 TASR

BRATISLAVA. Na vjazde do hlavného mesta musia v utorok ráno šoféri rátať s kolónami a so zdržaním od 15 do 90 minút. Informujú o tom zdroje dopravných informácií.

Najhoršia situácia je v dôsledku obmedzení na diaľnici D2.

"Za Stupavou v smere do Bratislavy je zdržanie do 90 minút, po obchádzkových trasách cez Stupavu a okolo Devínskej Novej Vsi dosahuje zdržanie minimálne 30 minút," informuje Stellacentrum.

"V úseku medzi Stupavou a Záhorskou Bystricou dosahuje čakanie takmer 30 minút," dodáva.

Zelená vlna RTVS na Twitteri oznamuje, že na Slovnaftskej v smere do centra je zdržanie 30 minút, v kolónach na Devínskej ceste či Karloveskej ulici sa čaká okolo 15 minút. Rovnako 15-minútové zdržanie hlásili z úseku pri Petržalke v smere od Rusoviec.