Ranná cesta zo Záhoria pripomína dobýjanie Bratislavy. Opravujú most

Najrýchlejšie sa dá dostať do hlavného mesta vlakom, za 31 minút.

22. jún 2021 o 17:35 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Je utorok, desať minút po ôsmej ráno. Keď sa človek pozrie z auta stojacom na kopci na diaľnici pri Poľnom mlyne medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou, vozidlá vidí všade.

Pred sebou, za sebou aj na ceste medzi Záhorskou Bystricou a Poľným mlynom.

Ranná cesta zo Záhoria do hlavného mesta pripomína dobýjanie Bratislavy. Zápchy zapríčinila oprava mosta na diaľnici D2 medzi Lamačom a tunelom Sitina.

Premávka v smere od Stupavy do Bratislavy je tak zúžená do jedného pruhu. Dopravné obmedzenie má platiť do konca letných prázdnin.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá most opravuje tvrdí, že požiadavka, aby práce prebiehali v lete cez prázdniny vzišla zo stretnutia ministerstva dopravy, polície, magistrátu Bratislavy a jej mestských častí.

Počas letných prázdnin je totiž podľa hovorkyne NDS Evy Zgravčákovej "intenzita dopravy v meste Bratislava výrazne nižšia".

Dlhá cesta do mesta