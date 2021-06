Zubní lekári dostanú hodinovú mzdu za pohotovostnú službu

Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve by mohol fungovať od roku 2022. Majú sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré by sa mali hradiť z verejného zdravotného poistenia. Má sa zaoberať tými, ktorých dosah na rozpočet je viac ako 1,5 milióna eur ročne. Zriadiť by sa mal na základe návrhu zákona z dielne rezortu zdravotníctva, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania.