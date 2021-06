Disciplinárne konanie voči advokátom zostane v kompetencii advokátskej komory

Možný je prieskum súdu, ktorý bude vykonávať Najvyšší správny súd.

22. jún 2021 o 14:29 TASR

BRATISLAVA. Vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči advokátom ostáva podľa súčasnej právnej úpravy.

Znamená to, že v prvom aj druhom stupni rozhoduje Slovenská advokátska komora, respektíve jej orgány, ale je tu možný prieskum súdu, ktorým bol predtým Najvyšší súd a teraz to bude Najvyšší správny súd.

Potvrdil to hovorca Ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

„Čo sa týka otázky, či je možné, aby sa Najvyšší správny súd zaoberal už podanými odvolaniami, že by bol vlastne odvolacím orgánom, tak v tomto zmysle bola podaná otázka Benátskej komisii ako medzinárodnému orgánu, ktorý stráži hodnoty demokracie a právneho štátu, či by takýto presun kompetencií z advokátskej komory na Najvyšší správny súd bol v poriadku a nepovažovalo by sa to za neprimeraný zásah do nezávislosti advokácie,“ spresnil Bubla.

Dodal, že po tom, ako bude rezortu spravodlivosti zaslané stanovisko Benátskej komisie, vyhodnotia v tejto otázke ďalší postup.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu.

Cieľom návrhu je úprava a zjednodušenie výlučne procesnoprávnej úpravy disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred Najvyšším správnym súdom.