Slovensko má vlastnú vodíkovú stratégiu

Technológie majú byť súčasťou opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti.

23. jún 2021 o 10:53 SITA

BRATISLAVA. Slovensko má vlastnú Národnú vodíkovú stratégiu. V stredu ju s pripomienkou odobrila vláda. Materiál, ktorý definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií, predložil na rokovanie minister hospodárstva Richard Sulík.

Jeho cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou klimatickou dohodou. Prostredníctvom stratégie má štát vytvoriť rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci. Bude zahŕňať jeho výrobu, prepravu, ale aj distribúciu a skladovanie, vrátane všetkých potrebných bezpečnostných prvkov a súčastí.

Vláda by sa podľa dokumentu mala zamerať na vytvorenie legislatívneho rámca a finančných podmienok pre realizáciu vodíkových technológií. „V Európskej únii sa očakáva rýchly nárast spotreby a využitia vodíka v relevantných oblastiach priemyselných technológií, energetiky a plynárenstva. Stratégia vytvorí podmienky na to, aby sa Slovensko stalo jednou z krajín, v ktorých budú vodíkové technológie súčasťou opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti s cieľom dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu spoločnosť v roku 2050 v rámci Európskej únie," sľubuje rezort hospodárstva.



Po prerokovaní materiálu budú opatrenia konkretizované do vecného, časového a finančného plánu v podobe tzv. Akčného plánu realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“. Jeho obsahom už potom budú konkrétne úlohy príslušných ústredných orgánov štátnej správy.

Kabinet by mal o ňom rokovať do konca tohto roku. Realizáciou jednotlivých opatrení a ich zavedením do praxe by sa mali vytvoriť podmienky pre dekarbonizáciu hospodárstva a energetiky, priemyselných procesov, dopravy a mobility, teda príde k zásadnej zmene energetického hospodárstva Slovenska a v konečnom dôsledku by malo prísť k poklesu nákladov na výrobu elektriny.