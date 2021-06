Delta variant udrie asi už v polovici júla. Zasiahne nezaočkované regióny

Aktuálne je na Slovensku zaočkovaných 26 percent obyvateľstva.

23. jún 2021 o 21:27 Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Mimoriadne infekčný variant koronavírusu - delta sa na Slovensku rozšíri už v polovici júla alebo v auguste. Predpokladajú to odborníci na očkovanie, ktorých v súvislosti s prognózou vývoja pandémie oslovil denník SME.

V stredu potvrdil Úrad verejného zdravotníctva prvý prípad delta variantu na Slovensku. Nakazený pacient vírus priniesol z Ruska a jeho liečba si nateraz nevyžiadala hospitalizáciu, spresnil virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Na Slovensku dosiaľ prevláda britský alebo alfa variant koronavírusu, v porovnaní s ním je však delta výrazne infekčnejšia. Jeden nakazený človek môže infikovať až osem ľudí, zatiaľ čo pri alfa to sú v priemere štyria.

Čas, ktorý nám zostáva do momentu, keď sa delta vírus stane dominantným, odhadujú odborníci na mesiac až pol druha. Slovensko by ho malo využiť na to, aby proti covidu-19 plne zaočkovalo čo najviac obyvateľov, a to najmä tých nad 40 rokov.

Podľa portálu Veda pomáha je aktuálne zaočkovaných oboma dávkami niektorej z vakcín len viac ako 26 percent ľudí.

Ideálne a účinné v boji proti delta variantu by bolo, ak by sa dalo zaočkovať 90 percent obyvateľov, vyhlásil v uplynulých dňoch minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO).

Ak sa Slovensku v najbližších dňoch nepodarí výrazne plnú zaočkovanosť zvýšiť, nezaočkovaní v niektorých regiónoch na juhu, východe a severe Slovenska budú podľa Martina Pavelku z Inštitútu zdravotníckych analýz (IZA) delta variantom "rozmetaní ako veternou smršťou".

Delta sa začne šíriť už o necelý mesiac

"Od polovice júla začneme zase stúpať," hovorí o denných prírastkoch infekcií koronavírusom hlavný patológ Michal Palkovič. Odhad vypočítal spolu s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou.