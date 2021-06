Poslanci rokujú o posilnení právomocí šéfa služobného úradu

V úvode rokovania zákonodarcovia začali diskusiu k novele o štátnej službe.

24. jún 2021 o 9:27 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS) otvoril piaty rokovací deň 32. schôdze parlamentu.

V úvode štvrtkového rokovania zákonodarcovia začali diskusiu k novele zákona o štátnej službe. Tá má upraviť právomoci generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ).

Novela z dielne koaličných poslancov hovorí o posilnení právomoci GTSÚ vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, "s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii".

Generálny tajomník by tak mohol so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. A to aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.