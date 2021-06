Osádzanie značenia pri Triblavine si vyžiada úplnú uzáveru diaľnice D1

Obmedzenie bude v čase od 23.00 do 6.00 h počas posledného júnového a prvého júlového víkendu.

24. jún 2021 o 11:14 TASR

BRATISLAVA. Vodiči budú musieť počas viacerých nocí rátať s úplným uzavretím diaľnice D1 pri Triblavine.

Dôvodom je umiestnenie portálov a osadenia dopravného značenia v diaľničnej križovatke D1 Triblavina.

Informovala vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

S obmedzením treba počítať vždy v čase od 23.00 do 6.00 h nasledujúceho dňa, a to v termínoch od piatka 25. júna až do nedele 27. júna. Taktiež sa dotkne v rovnakých časoch aj budúceho piatka 2. júla do nedele 4. júla.

NDS upozornila, že dopravné značenie na D1 bude motoristov informovať o obchádzkovej trase - doprava bude z diaľnice D1 presmerovaná na cesty I/61 a II/50.