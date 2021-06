Čistá vydieračka. Suchoba opísal, ako ho v kauze Mýtnik vypaľoval Brhel

Za Brhela ručil kňaz, hoci ho nepozná.

24. jún 2021 o 14:52 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Oligarcha Jozef Brhel spájaný so Smerom nie je geniálnym tvorcom nápadu, ako sa priživiť na IT zákazkách v kauze Mýtnik, len sa na nich cez svoj vplyv prisal. Vyplýva to z výpovedí podnikateľa Michala Suchobu, ktorý sa priznal najprv cez telemost zo Spojených arabských emirátov a neskôr osobne v Bratislave na Národnej kriminálnej agentúre.

Časť Suchobovej výpovede obsahuje uznesenie Najvyššieho súdu, ktorý uznal, že dôkazy proti Brhelovi sú v tomto štádiu vyšetrovania silné a ponechal Brhela vo väzbe pre hrozbu, že by mohol ujsť.

„Podstatným je, že menovaný podrobne a presvedčivo opísal mechanizmus, akým mu vlastne bolo ‚povolené‘ dodávať jeho spoločnosťou realizované projekty, resp. návrhy softvérov pre finančnú správu,“ píše sa v uznesení Najvyššieho súdu, ktoré má denník SME k dispozícii.

Uznesenie je anonymizované, väčšinu osôb je možné identifikovať z kontextu.

Vyšetrovanie kauzy Mýtnik sleduje najmä účelovo podpísané IT zmluvy od roku 2013 medzi finančnou správou a firmou Allexis, v ktorej bol v tom čase Michal Suchoba. Zmluvy sa týkali softvéru na kontrolu colníkov či systému e-kasy.

Skupinka podnikateľov a funkcionárov finančnej správy potom údajne z týchto pre štát nevýhodných zmlúv vyťahovala peniaze. Brhel je obvinený, že bol hlavou tejto organizovanej skupiny.

Do väzby ho vzali začiatkom februára hneď po jeho návrate zo zahraničia, po policajnej akcii Mýtnik. Polícia vtedy koncom januára zadržala sedem ľudí.

Síce sa Brhel výpovede Suchobu aj ďalších spolupracujúcich obvinených snaží spochybňovať, tie sú podľa súdu konkrétne a navzájom sa dopĺňajú.

„Obhajobe nemožno uprieť mimoriadnu snahu o spochybnenie skutočností uvádzaných obvineným, a to tak ohľadom vecných a časových súvislostí vzťahujúcich sa na ním konštatované okolnosti, ako aj s poukazom na jeho osobnostné vlastnosti. Táto časť argumentácie obsiahnutej v podanej sťažnosti je ale v ostrom kontraste s reálnym obsahom predloženého spisu,“ konštatuje v uznesení Najvyšší súd.

Ako sa to celé začalo