Čaputová: Politická situácia sa s novou vládou trochu upokojila

Prezidentka zatiaľ nevidí výsledky veľkých reforiem z vyhlásenia vlády.

25. jún 2021 o 13:41 (aktualizované 25. jún 2021 o 13:48) SITA

BRATISLAVA. Politická situácia sa po vymenovaní novej vlády aspoň trochu upokojila, najmä kvôli novému politickému lídrovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Povedala to Prezidentka Zuzana Čaputová v relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres. Zároveň však zdôraznila, že zatiaľ nevidí výsledky veľkých reforiem avizovaných v Programovom vyhlásení vlády.

Konflikty brzdia zmeny

„Jednotlivé kroky, ktoré avizujú jednotliví ministri sú spochybnené ostatnými koaličnými partnermi alebo ministrami iných rezortov. Čo nasvedčuje, že konflikty v koalícii pretrvávajú. Možno nie sú také výrazné,“ pokračovala prezidentka s tým, že konflikty sú na úkor rýchlosti prijímania zmien.



Hlava štátu tiež vidí „istú štandardnosť procesov“. Ako vysvetlila, mnohé dôležité veci sa prijímajú cez poslanecké návrhy a nie cez štandardný proces.

„Alebo sa dajú výrazné legislatívne zmeny do medzirezortného pripomienkového konania ako akýsi pokus, ako verejnosť zareaguje. Pričom kvalita toho návrhu je veľmi slabá,“ uviedla Čaputová. Prezidentka však dodala, že vláda robí aj množstvo dobrých krokov.

Jasnejší postoj

V relácii sa nevyhli ani téme očkovania. Niektorí opoziční politici si podľa prezidentky vymýšľajú a uvádzajú klamlivé informácie o očkovaní proti ochoreniu Covid-19.

Ako doplnila, sú aj politici, ktorí vakcináciu spochybňujú alebo takí, ktorí ju nespochybňujú, ale majú zdržanlivý postoj. Čaputová sa konkrétne vyjadrila aj k lídrovi strany Hlas Petrovi Pellegrinimu.

„Ja som nenašla vetu, ktorou by on spochybňoval očkovanie. Faktom je, že by veľmi pomohlo, keby bol jeho osobný postoj jednoznačnejší,“ povedala prezidentka.



Hlava štátu uviedla, že téma vakcinácie na Slovensku zneužíva. Mrzí ju pritom „absolútne“ nerešpektovanie odbornosti.

„V tomto prípade je tu jednoznačne prevažujúci názor či už slovenských odborníkov, alebo odborníkov z celého sveta v prospech vakcinácie. Pre mňa je to dostatočné, aby som sa spoľahla na ich odbornosť,“ pokračovala Zuzana Čaputová.

Najlepšie riešenie

Prezidentka považuje očkovanie za najlepšie riešenie, ako predísť tretej vlne pandémie koronavírusu. Treba podľa nej vytvoriť všetky podmienky na to, aby bola vakcinácia čo najdostupnejšia.

„Myslím si, že tu štát ešte nevyčerpal všetky možnosti pokiaľ ide o motiváciu, logistickú jednoduchosť. To, že sa teraz priblížila vakcinácia cez obvodných lekárov je veľmi dobrý krok,“ uviedla s tým, že je legitímne uvažovať o spôsoboch, ako racionálne zvýhodniť ľudí, ktorí očkovaní sú.

Zároveň však prezidentka dodala, že sa jej zdá idea celoplošného povinného očkovania ako nereálna. Debatu o povinnom očkovaní niektorých skupín obyvateľstva považuje za legitímnu.