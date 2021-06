Finančný dar za každý hejt. V zahraničí bežná prax, na Slovensku novinka

Prečítajte si správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

25. jún 2021 o 14:26 The Slovak Spectator

1. Levický hrad sa dostal do sveta. Objavil sa v Priateľoch, ktorí sa stretli pred televíznymi kamerami po rokoch: A Slovak castle appears in "Friends: The Reunion"

2. Zrušenie oslobodzujúcich rozsudkov, najmä v tak emotívnych prípadoch, ako je súdny proces v prípade vraždy Kuciaka, je veľmi zlý nápad, píše britský novinár žijúci na Slovensku: The wrong way to put things right

3. Ešte sme nevyčerpali všetky možnosti ako motivovať ľudí dať sa zaočkovať proti covidu. Peniaze by nemali byť voľbou číslo jeden, stále môžeme apelovať na solidaritu a spoločné dobro, hovorí sociálna psychologička: How to change people's minds about vaccination? Experts hesitant that money is the answer

4. Parky a záhrady sa otvoria návštevníkom už tento víkend. Niektoré z nich nie sú bežne prístupné: Pandemic highlights the importance of parks and gardens

5. Medzi najzaujímavejšími projektami určenými na bývanie v Bratislave sú diela svetových značiek aj zelené budovy. Pozrite si fotky: Residential projects in Bratislava feature prominent architects, rich civic amenities and eco-friendly approach

6. Doteraz málo zaujímavý sektor teraz priťahuje pozornosť investorov. Nádejný je aj vďaka online nakupovaniu, automobilkám a globálnym trendom udržateľnosti: Once an ugly duckling, pandemic turns logistics real estate sector into desirable investment opportunity

7. Zmeny v zákonníku práce o home office sú najdiskutovanejšie, ale nie jediné, ktoré vstúpili do platnosti minulý rok. Pandémia zatriasla zvykmi zamestnancov aj zamestnávateľov. Experti by radi videli zásadnejšie zmeny v zákone: Home office regulation is a wasted opportunity

8. Tornádo tesne za hranicami šokovalo ľudí na Slovensku. Pri záchranných prácach na južnej Morave pomáhajú aj slovenské zložky: Tornado damaged villages just across the Slovak borders

9. Začínajú sa Bratislavské mestské dni. Čo by vám z programu multižánrového festivalu nemalo ujsť? Bratislava to host multi-day festival on last weekend of June

10. Za každý komentár, i ten nenávistný, prispejú na LGBTI menšinu. V zahraničí bežná prax, na Slovensku novinka: One euro for every comment. Slovak company turns hate into love on social media

