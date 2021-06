Samovraždu vlani spáchalo najmenej ľudí od roku 2008

Tretina samovrážd bola spáchaná pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.

27. jún 2021 o 12:35 SITA

BRATISLAVA. Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje za minulý rok 489 samovrážd, čo je o deväť prípadov menej ako v roku 2019. Z dlhodobého hľadiska ide o najnižší počet samovrážd od roku 2008. Samovraždu spáchalo opäť výrazne viac mužov ako žien, za vlaňajšok ide o pomer 409 ku 80.

Ako ďalej ukázala štatistika NCZI, tretina samovrážd bola spáchaná pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.



Najviac samovrážd vlani spáchali muži vo vekovej kategórii od 40 do 59 rokov, u žien bolo najviac dokonaných samovrážd vo vekovej skupine od 40 do 49 rokov a vo veku nad 70 rokov. Vo vekovej skupine maloletých detí do 14 rokov si vzalo život jedno dievča.

U mladistvých vo veku od 15 do 19 rokov spáchalo samovraždu sedem chlapcov a štyri dievčatá. Najviac samovrážd sa v minulom roku udialo v letných mesiacoch. U mužov ich bolo najviac v júni, u žien bolo najviac samovrážd v júli. Najvyšší počet samovrážd bol evidovaný v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.



V minulom roku bolo hlásených aj menej samovražedných pokusov. NCZI eviduje za minulý rok 656 pokusov o samovraždu, čo predstavuje najnižší počet hlásených pokusov od roku 2001. Pri pokusoch o samovraždu je podiel mužov a žien porovnateľný.

Siahnuť na život sa pokúsili muži najčastejšie vo veku od 20 do 29 rokov a ženy vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov. U detí do 14 rokov bolo zaznamenaných 30 pokusov o samovraždu, z toho u 25 dievčat a piatich chlapcov. Samovražedné pokusy boli zaznamenané najčastejšie v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Až 40 % osôb, ktoré sa pokúsili ukončiť svoj život, bolo pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.