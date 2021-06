Sme rodina považuje schôdzu o pošte za zbytočnú, SaS bude rokovať o Matovičovi

V súvislosti s odvolávaním Matoviča Pčolinský uviedol, že Sme rodina nepodporí opozíciu.

29. jún 2021 o 11:58 TASR

BRATISLAVA. Koaličné Sme rodina a SaS nepodporia program mimoriadnej schôdze parlamentu k zmluve Slovenskej pošty s firmou Lama SK.

Potvrdili to predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský a šéfka klubu SaS Anna Zemanová.

Následné odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) Sme rodina nepodporí, o presnom postupe majú v klube ešte rokovať. Diskutovať o postupe majú aj v klube SaS.

Pčolinský nepredpokladá schválenie programu mimoriadnej schôdze k Slovenskej pošte a zmluve s firmou Lama SK.

"Nemá to zmysel. Veci boli veľmi jasne vysvetlené. Čiže vykopávať otvorené dvere asi nie je práve najrozumnejšie," povedal. Zemanová potvrdila podobný postup za klub SaS.

V súvislosti s odvolávaním Matoviča Pčolinský uviedol, že Sme rodina nepodporí návrh opozície.

"Sme stabilnou súčasťou vládnej koalície, nemyslím si, že by naši poslanci chceli odvolať akéhokoľvek člena vlády," povedal.

Na otázku, či sa poslanci Sme rodina pri návrhu na jeho odvolanie zdržia, odpovedal, že o postupe budú ešte v klube diskutovať.

Poslanci za SaS majú o postoji k odvolávaniu Matoviča rokovať v utorok večer na zasadnutí poslaneckého klubu.

"V klube sú na to rôzne názory, ideme sa porozprávať o celkovom postupe," odpovedala poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) na otázku, ako sa poslanci zachovajú pri hlasovaní.

Mimoriadne rokovania čakajú poslancov ešte v utorok podvečer. Riadna 32. schôdza by sa mala po hlasovaní o 17.00 h prerušiť a nasledovať by malo mimoriadne rokovanie k pošte. Následne by sa malo rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra financií Matoviča.

OĽANO už avizovalo, že za Matovičom stojí. Nezaradení poslanci a bývalí členovia Za ľudí Tomáš Valášek a Miroslav Kollár naopak informovali, že odvolávanie ministra financií podporia.