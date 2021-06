Väčšina rodičov plánuje odmeniť deti za dobré vysvedčenie

Trestať za známky plánuje šesť percent rodičov, ukázal prieskum.

29. jún 2021 o 13:37 TASR

BRATISLAVA. Takmer 70 percent rodičov plánuje odmeniť svoje deti, keď prinesú dobré koncoročné vysvedčenie.

Najčastejšou odmenou je finančná hotovosť, výlet, nejaká sladkosť, posedenie v pizzérii, ale aj nový mobil. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight. Informoval o tom Rastislav Kočan z agentúry.

Z prieskumu vyplýva, že ak budú mať deti na vysvedčení dobré známky, viac ako dve tretiny rodičov plánujú svoje deti nejakým spôsobom odmeniť. Tretina rodičov plánuje odmeniť svoje deti s určitosťou.

Trestať plánuje šesť percent rodičov

Naopak, ak deti prinesú vysvedčenie so zlými známkami, potrestať ich plánuje šesť percent rodičov.

Z dát vyplýva, že na odmenu za vysvedčenie sa môžu viac tešiť mladšie deti ako tie staršie. Takmer 80 percent rodičov, ktorých deti sú žiakmi prvého stupňa základných škôl, plánuje pre svoje deti nejakú formu odmeny.

V prípade žiakov druhého stupňa, odmeniť dobré známky plánuje o niečo menej, približne 70 percent rodičov. Na odmenu za dobré vysvedčenie sa môžu tešiť aj viacerí stredoškoláci. Ak donesú dobré známky, nejakú formu odmeny chystá polovica rodičov.

Odmeny za dobré známky na vysvedčení sa líšia od veku dieťaťa. Deti na prvom stupni základných škôl dostanú podľa prieskumu najčastejšie ako odmenu za dobré známky nejakú sladkosť, hračku, knihu alebo spoločné posedenie v cukrárni alebo pizzérii. Približne osem percent detí na prvom stupni dostane aj nejakú finančnú hotovosť.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa za dobré vysvedčenie môžu tešiť na finančnú odmenu, sladkosť, výlet, posedenie v pizzérii alebo novú knihu. Zhruba šesť percent detí dostane v posledný júnový deň nový mobilný telefón.

Z prieskumu vyplýva, že pri stredoškolákoch je odmena až takmer v polovici prípadoch vo forme finančného príspevku. Tešiť sa môžu aj na nový mobilný telefón alebo darček podľa vlastného výberu.

Rodičia, ktorí očakávajú horšie vysvedčenie svojich detí a rozmýšľajú o nejakej forme trestu, najčastejšie zamedzia svojim deťom prístup k zábavným voľnočasovým aktivitám.

Trest bude väčšinou spočívať v obmedzení alebo úplnom zákaze používať internet a zákaze sledovať televíziu. Malá časť rodičov plánuje aj pristúpiť k dočasnému odobraniu mobilného telefónu alebo obmedzeniu stretávania sa s kamarátmi.

Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 - 79 rokov na prelome mája a júna. Na otázky odpovedalo 253 rodičov školopovinných detí.

Vysvedčenie dostane takmer 700-tisíc žiakov

Školské vyučovanie sa v tomto školskom roku skončí v stredu 30. júna. V tento deň si prevezme koncoročné vysvedčenie 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 žiakov stredných škôl, celkovo bezmála 700 000 žiakov.

Po prvý raz si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56 000 prváčikov, informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od štvrtka 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 30. augusta. Oddych čaká aj takmer 41 000 učiteľov ZŠ a viac ako 21 000 stredoškolských pedagógov. Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra.

Letné školy

Niektorí žiaci sa vrátia do lavíc aj počas prázdnin do takzvanej letnej školy, aby dobehli zameškané učivo v dôsledku prerušenej prezenčnej výuky v školách. Školy môžu realizovať letné školy od 9. do 27. augusta.

Program doučovania žiakov základných a stredných škôl bude prioritne zameraný na tých žiakov, ktorí sa potrebujú doučiť a upevniť poznatky. Aj keď letná škola nebude prebiehať vo forme klasického vyučovania, jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

V porovnaní s minulým rokom sa do letných škôl budú môcť zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá.

Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere.

Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. Upevniť vedomosti a zručnosti plánuje 1024 žiakov SŠ a 18.031 žiakov ZŠ.

Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v takzvanom letnom režime.

To znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.

Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy oznámiť rodičom spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti sústreďujú do niektorej z nich.