Ranný brífing: Sputnik predáme naspäť Rusom, Matovič ešte stále nekončí

29. jún 2021 o 23:18 Michal Deliman

Odysea ruskej vakcíny na Slovensku sa končí. Vladimír Lengvarský priznal, že ju predáme Rusom za sumu, za ktorú sme ju od nich kúpili. Politológovia navyše varujú pred odpisovaním lídra OĽaNO. Igorovi Matovičovi by v zlepšení pozície mohli, paradoxne, pomôcť predčasné voľby.

Dušan Kováčik bol špeciálnym prokurátorom 17 rokov, od októbra sedí v kolúznej aj preventívnej väzbe. Teraz sa mu podarilo prvý raz uspieť na ústavnom súde, ktorý vrátil rozhodovanie o jeho väzbe späť na Najvyšší súd. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Lengvarský: Sputnik predáme Rusom za sumu, za ktorú sme ho od nich kúpili

Ponížený a na dne popularity. Matovič stále môže otočiť svoj prepad

Z rodinného koníčka vytvorili biznis. Teraz im banka všetko berie

Kim už nemá 140 kíl, Severokórejčania plačú a láme im to srdcia

Sagan skončil tesne za pódiom, Cavendish sa po dlhých rokoch dočkal výhry

Očkovanie mRNA vakcínami môže chrániť človeka pred covidom roky

Sputnik predáme Rusom za sumu, za ktorú sme ho od nich kúpili

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

PCR testy odhalili 43 pozitívnych. Laboratóriá vykonali 5 588 testov. Počet hospitalizovaných klesol o 25, v nemocniciach je aktuálne 170 pacientov. Potvrdili aj jedno úmrtie na Covid-19. Pribudlo 5 687 očkovaných.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je momentálne najpopulárnejším politikom koalície. Napriek tomu ho za zaostávanie v očkovaní proti Covidu-19 kritizuje šéf najsilnejšej koaličnej strany OĽaNO, ktorá ho na tento post vymenovala, Igor Matovič. Ten je naopak z koaličných predstaviteľov najnepopulárnejší.

"Slovensko dnes potrebuje pokoj a konštruktívnu debatu, nie vyvolávanie konfliktov," reaguje na Matovičov útok Lengvarský.

V rozhovore s ním sa dozviete nielen o jeho vzťahu k Matovičovi, Eduardovi Hegerovi a Marekovi Krajčímu, ale aj o tom, čo bude so Sputnikom V, prečo mu Matovič nechce dať peniaze na očkovaciu kampaň, ako bude prebiehať očkovanie v ambulanciách, či nezaočkované regióny skutočne "roztrhá veterná smršť delta variantu" a mnohé ďalšie témy.

Karanténa pre nezaočkovaných: Nezaočkovaných čaká po návrate zo zahraničia karanténa a po nej bude nutné absolvovať PCR test, povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. Ako dodal, diskutuje sa či bude karanténa päť alebo sedemdňová a odkedy by malo toto opatrenie vstúpiť do platnosti.

Nezaočkovaných čaká po návrate zo zahraničia karanténa a po nej bude nutné absolvovať PCR test, povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. Ako dodal, diskutuje sa či bude karanténa päť alebo sedemdňová a odkedy by malo toto opatrenie vstúpiť do platnosti. (Ne)istoty tretej vlny: Nadobudnúť presvedčenie, že tretej vlne v SR niet vyhnutia, znamená faktické zmierenie sa s istotou umŕtvovania spoločnosti. Na rozdiel od o čosi hustejšie preočkovaných populácií, tá slovenská nemá ani teoretickú šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu, píše Peter Schutz.

Ponížený a nepopulárny Matovič stále môže otočiť svoj prepad

Porazil Roberta Fica a teraz bojuje o politické prežitie. Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič prvýkrát, odkedy odišiel z postu premiéra, čelí odvolávaniu v parlamente. Odvolávanie sa niekoľkokrát odložilo, opozícia napokon odišla a mimoriadnu schôdzu preložili na dnes.

Návrh na odvolanie prichádza v čase, keď ho otvorene kritizujú koaliční partneri, jeho popularita vo verejnosti je historicky najnižšia a čoraz viac poslancov OĽaNO sa prikláňa na stranu premiéra Eduarda Hegera.

Môže odvolávanie ukončiť Matovičovu politickú kariéru? Politológovia pred predčasným odpisovaním Matoviča varujú.

Paradoxne by mu podľa nich mohli pomôcť predčasné parlamentné voľby. Usiluje sa o ne jeho hlavný politický rival Robert Fico. Zrejme si to uvedomuje aj líder OĽaNO, ktorý pred pár dňami vyhlásil, že je za referendum o predčasných voľbách.

Ak nechcú Pellegriniho, zostáva im Matovič: Ambícia odstrániť Matoviča je chvályhodná, ale jej napĺňanie s pomocou Petra Pellegriniho nemá zmysel, píše Peter Tkačenko.

Ambícia odstrániť Matoviča je chvályhodná, ale jej napĺňanie s pomocou Petra Pellegriniho nemá zmysel, píše Peter Tkačenko. Všetko je inak: Samozrejme, že Matovič nemá v žiadnej funkcii čo robiť, ale na to bol priestor pri jeho demisii a okno príležitosti sa zavrelo, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Harabin junior odmietol testy aj pokutu: Sudca Branislav Harabin sa s rodinou vrátil z dovolenky v Portugalsku bez testu či registrácie. Hliadke, ktorá ho zastavila na hraniciach rovno oznámil, že sa pravidlá ani nechystá dodržať. Policajti ho nedokázali pokutovať.

Sudca Branislav Harabin sa s rodinou vrátil z dovolenky v Portugalsku bez testu či registrácie. Hliadke, ktorá ho zastavila na hraniciach rovno oznámil, že sa pravidlá ani nechystá dodržať. Policajti ho nedokázali pokutovať. Kde končia slovenské milióny: Len v roku 2020 slovenská vláda poskytla na humanitárne a rozvojové projekty a na vysielanie dobrovoľníkov do krízových regiónov viac ako 4,5 milióna eur. Milióny eur na pomoc išli do postihnutých krajín aj v predchádzajúcich rokoch. Ako vyzerá rozdeľovanie humanitárnej pomoci na Slovensku sa dozviete v relácii Cez čiaru.

Len v roku 2020 slovenská vláda poskytla na humanitárne a rozvojové projekty a na vysielanie dobrovoľníkov do krízových regiónov viac ako 4,5 milióna eur. Milióny eur na pomoc išli do postihnutých krajín aj v predchádzajúcich rokoch. Ako vyzerá rozdeľovanie humanitárnej pomoci na Slovensku sa dozviete v relácii Cez čiaru. Kvietikove kšefty s balkánskym narkobarónom: Po obvinení finančníka Martina Kvietika blízkeho SNS si novinári v Čiernej Hore všimli aj zvláštny biznis jeho skupiny Slavia Capital ešte z roku 2012. Kvietikova firma vtedy kúpila od miestnej Prvej banky jej pohľadávky voči firmám, ktoré ovládali ľudia blízki narkobarónovi Darkovi Šaričovi.

Z rodinného koníčka vytvorili biznis. Teraz im banka všetko berie

Lucky Ranč postupne vyrástol na veľký areál. (zdroj: FB Lucky Ranč)

Lucky Ranč sa nachádza v obci Réca približne štyri kilometre od okresného mesta Senec. Jeho majitelia pretvorili pozemky, ktoré sa nachádzajú priamo v obci, na areál pre fanúšikov koní.

To, čo sa začalo ako rodinný koníček, sa môže skončiť prepadnutím majetku. Lucky Ranč smeruje do dražby. To, čo sa udeje po nej, napovie aj o budúcnosti tohto areálu.

Je možné, že nový majiteľ využije možnosti územného plánu obce a namiesto ranča radšej postaví napríklad domovú zástavbu. Nastavené parametre to umožňujú.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Očkovanie a firmy: Môžu firmy vôbec zisťovať, či sa ich zamestnanci proti koronavírusu dali zaočkovať? Môžu sa na to pýtať pri pohovore s potenciálnym budúcim zamestnancom? Na najčastejšie otázky k očkovaniu vo vzťahu k zamestnávateľom a pracovníkom odpovedá advokátska kancelária Ružička and Partners.

Môžu firmy vôbec zisťovať, či sa ich zamestnanci proti koronavírusu dali zaočkovať? Môžu sa na to pýtať pri pohovore s potenciálnym budúcim zamestnancom? Na najčastejšie otázky k očkovaniu vo vzťahu k zamestnávateľom a pracovníkom odpovedá advokátska kancelária Ružička and Partners. Práca pre NAKA: Systém v Slovenskom pozemkovom fonde je nastavený netransparentne. Uviedli to predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík a podpredseda úradu Ľubomír Andrassy. Už z pravidiel, ktoré boli nastavené, podľa Mitríka vyplýva, že korupcia na fonde určite bola.

Systém v Slovenskom pozemkovom fonde je nastavený netransparentne. Uviedli to predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík a podpredseda úradu Ľubomír Andrassy. Už z pravidiel, ktoré boli nastavené, podľa Mitríka vyplýva, že korupcia na fonde určite bola. Tunel Višňové: Práce v tuneli Višňové napredujú, začala sa betonáž sekundárneho ostenia. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal. Dokončenie tejto stavby považuje za jednu z najväčších výziev vo svojej funkcii.

Kim už nemá 140 kíl, Severokórejčanom to láme srdcia

Ľudia smútia, Kim už nemá 140 kíl. (zdroj: TASR/AP)

Keď uvideli výrazne schudnutého Kim Čong-una, Severokórejčania začali úpenlivo plakať.

Takto opísal emócie ľudí v krajine pre štátnu televíziu jeden z občanov. Ide o jednu z mála zverejnených reakcií na Kimovo zdravie, cieľom môže byť aj zvýšenie podpory verejnosti pri jeho snahe oživiť kolabujúcu ekonomiku.

V krajine totiž panuje prísna cenzúra a nič podobné by sa bez povolenia na obraz nedostalo.

"Ľuďom lámal pohľad na oslabenú postavu rešpektovaného hlavného súdruha srdcia," povedal obyvateľ Pchjongjangu v televízii. "Slzy všetkých prichádzali prirodzene," dodal muž, ktorého meno propaganda neprezradila.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Kde vznikne nový kalifát: Islamský štát stále tvrdí, že jeho kalifát sa skladá približne z 50 provincií po celom islamskom svete, aj keď kontrolu nad územiami v Sýrii a Iraku už de facto stratil. Napriek tomu neprestáva ako teroristická organizácia fungovať a najmä v Afrike sa posilňuje.

Islamský štát stále tvrdí, že jeho kalifát sa skladá približne z 50 provincií po celom islamskom svete, aj keď kontrolu nad územiami v Sýrii a Iraku už de facto stratil. Napriek tomu neprestáva ako teroristická organizácia fungovať a najmä v Afrike sa posilňuje. Rekordná zbierka pre Moravu: V obciach postihnutých živelnou pohromou bude treba strhnúť najmenej 115 domov. Škody na verejnom majetku sa vyšplhali na 15 miliárd korún, na súkromnom majetku budú škody násobne vyššie. Súčet všetkých vyzbieraných peňazí v rôznych zbierkach už presiahol 850 miliónov korún.

V obciach postihnutých živelnou pohromou bude treba strhnúť najmenej 115 domov. Škody na verejnom majetku sa vyšplhali na 15 miliárd korún, na súkromnom majetku budú škody násobne vyššie. Súčet všetkých vyzbieraných peňazí v rôznych zbierkach už presiahol 850 miliónov korún. Morava má materiálnej pomoci dosť: Juhomoravský kraj vyhlásil stop stav materiálnej pomoci pre obce postihnuté tornádom. Hejtman Jan Grolich uviedol, že obce majú dostatok potravín, oblečenia aj kozmetiky. Starostovia obcí žiadajú len stavebný materiál, ktorého je v kraji nedostatok.

Zo zahraničných webov:

Sagan skončil tesne za pódiom, Cavendish sa dočkal výhry

Mark Cavendish, s Petrom Saganom v pozadí, sa teší z víťazstva na Tour de France. (zdroj: SITA/AP)

Slovenský cyklista Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil piate miesto v 4. etape 108. ročníka Tour de France.

Z triumfu po 150,4 km trase z Redonu do Fougères sa tešil Brit Mark Cavendish, pre ktorého to bolo 31. víťazstvo na týchto pretekoch, prvé po piatich rokoch.

Jazdec tímu Deceuninck - Quick-Step sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde a po prejazde cieľom zostal v slzách. Zároveň získal aj zelený dres.

Protest cyklistov: Cyklisti sa rozhodli krátko po štarte pre symbolický protest, ktorým chceli poukázať na nebezpečné podmienky na cestách. Úvodné dni Tour totiž poznačili viaceré hromadné pády, nevyhol sa im ani Sagan. Krátko po štarte štvrtej etapy celý pelotón na chvíľu zastavil a potom pokračoval voľným tempom.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Angličania postúpili cez Nemcov: Anglicko zdolalo Nemecko 2:0 v osemfinále ME vo futbale. Angličania rozhodli o triumfe v druhom polčase po góloch útočníkov Raheema Sterlinga a kapitána Harryho Kanea.

Anglicko zdolalo Nemecko 2:0 v osemfinále ME vo futbale. Angličania rozhodli o triumfe v druhom polčase po góloch útočníkov Raheema Sterlinga a kapitána Harryho Kanea. Hamšík odchádza do Turecka: Slovenský futbalista Marek Hamšík podpisom zmluvy spečatil svoj príchod do Trabzonsporu. Tureckému klubu, ktorý v minulej sezóne Süper Lig skončil na štvrtej priečke, sa upísal na dva roky, v tíme bude nosiť dres s číslom 17.

Slovenský futbalista Marek Hamšík podpisom zmluvy spečatil svoj príchod do Trabzonsporu. Tureckému klubu, ktorý v minulej sezóne Süper Lig skončil na štvrtej priečke, sa upísal na dva roky, v tíme bude nosiť dres s číslom 17. Nemôžete vyhodiť všetkých: Bývalý reprezentant Vratislav Greško bol pätnásť rokov na čele rebríčka najdrahších prestupov slovenských futbalistov. Ako vnímal vystúpenie Slovákov na majstrovstvách Európy? "Nemôžete vyhodiť všetkých hráčov, ktorí majú nad tridsať," tvrdí v rozhovore.

Očkovanie mRNA vakcínami môže chrániť človeka pred covidom roky

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Vakcíny od spoločností Pfizer - BioNTech a Moderna spúšťajú v tele človeka dlhodobú imunitnú reakciu. Zaočkovaného môžu pravdepodobne chrániť pred covidom nielen šesť mesiacov, ako sa doteraz predpokladalo, no dokonca až niekoľko rokov.

S takýmito povzbudivými výsledkami prišla nová štúdia publikovaná v časopise Nature, na ktorú upozornilo aj slovenské ministerstvo zdravotníctva či biochemik a vedec Pavol Čekan.

Ako by situácia mohla vyzerať v prípade iných typov vakcín, než sú mRNA, je zatiaľ otázne.

Kombinácia vakcín: Najnovšie výskumy naznačujú, že kombináciou dávky vakcíny AstraZeneca s očkovacou látkou Pfizer sa vytvára silná imunitná odpoveď proti koronavírusu. Podanie vakcín Pfizer a AstraZeneca v akomkoľvek poradí prináša lepšie výsledky ako dve dávky očkovacej látky od AstraZenecy. Ak by sa vakcína od AstraZenecy brala ako prvá dávka, prinieslo by to ešte lepšie výsledky.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Zabudnuté dieťa v aute: Psychologický výskum ukázal, že sú situácie, keď môže náš mozog zabudnúť na ľudí, na ktorých nám záleží najviac. Prečo sa vlastne niečo také ľudskej mysli stane?

Psychologický výskum ukázal, že sú situácie, keď môže náš mozog zabudnúť na ľudí, na ktorých nám záleží najviac. Prečo sa vlastne niečo také ľudskej mysli stane? Šediny nemusia byť navždy: Strata pigmentu vlasov je charakteristickým znakom starnutia, o ktorom sa doposiaľ predpokladalo, že je nezvrátiteľné. Nový výskum publikovaný v časopise eLife ukázal, že farba vlasov sa po obmedzení stresu môže opätovne obnoviť.

Strata pigmentu vlasov je charakteristickým znakom starnutia, o ktorom sa doposiaľ predpokladalo, že je nezvrátiteľné. Nový výskum publikovaný v časopise eLife ukázal, že farba vlasov sa po obmedzení stresu môže opätovne obnoviť. Prečo jesť čerešne a višne: Ak máte problémy so spánkom, trápi vás vysoký krvný tlak, alebo sa u vás potvrdila cukrovka, siahnite po čerešniach a višniach. Aké účinky má ich pravidelná konzumácia?

