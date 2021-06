Dobré ráno: S cyklistami na cestách sa vodiči musia naučiť žiť

Počet cyklistov na cestách rastie.

30. jún 2021 o 23:30 Nikola Bajánová, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=8qwn7-1079350-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Bicykle z ciest nezmiznú. Ak niečo, tak ich bude jedine pribúdať. Či už hovoríme o športovej cyklistike alebo spôsobe prepravy napríklad do práce.

Medzi rokmi 2014 a 2019 sa na našich cestách ľahko zranilo necelých dvetisíc cyklistov a cyklistiek, ťažko takmer 500 a o život dohromady prišlo 75 ľudí.

O bezpečnej vzdialenosti, ktorou by vodiči mali cyklistov predbiehať, sa hovorí už roky. Cyklochodníkov nepribúda želaným tempom, v niektorých obciach nemajú ani jeden kilometer, a tak sa o cesty musia deliť skupiny s mimoriadne nevyrovnanými silami.

O jeden a pol metri, ale nielen o ňom, sa Nikola Šuliková Bajánová rozpráva s bývalým profesionálnym cestným cyklistom Martinom Velitsom.

Zdroj zvukov: TV Markíza

