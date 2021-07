Lotériu by mali spustiť od polovice júla, za prilákanie ľudí na očkovanie možno získať najviac 4500 eur

Zmeny v testoch zatiaľ odsunuli.

2. júl 2021 o 15:34 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. O dva či tri týždne by sa na Slovensku mohla rozbehnúť očkovacia lotéria. Možnosť získať peniaze by mali ľudia, ktorí sa už dali zaočkovať, aj tí, ktorí sa zaočkujú v budúcnosti. Bonus za sprostredkovanie očkovania by dokonca mohli získať aj ľudia, ktorí sa sami zaočkovať nedajú.

Poslanci v parlamente schválili pozmeňujúci návrh poslanca Györgya Gyimesiho z OĽaNO, ktorý ministerstvu financií pod vedením Igora Matoviča umožní lotériu spustiť. Čaká sa ešte na podpis prezidentky Zuzany Čaputovej.

Návrh podporili koaliční poslanci s výnimkou SaS, ktorá podmieňovala podporenie lotérie tým, že Sme rodina nebude blokovať plán ministra zdravotníctva a nominanta OĽaNO Vladimíra Lengvarského na výrazné zvýhodňovanie očkovaných ľudí.

"Každý deň sa budú na RTVS za prítomnosti notára žrebovať odmeny v päťminútovej relácii a cez víkend bude jedna hodinová relácia, kde sa budú žrebovať vyššie výhry," hovorí poslanec Gyimesi.