Americká pastorka píše všetkým slovenským chalanom, ktorých milovala

Prečítajte si správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov: zmeny v cestovaní, spomienky na princeznú Dianu aj najznámejší slovenský vedátor.

2. júl 2021 o 19:07 The Slovak Spectator

1. Big Bang Theory po Slovensky. „Vedátor“ Samuel Kováčik sa na strednej o fyziku vôbec nezaujímal, dnes ju v podcaste vysvetľuje tak, aby jej porozumel každý: Big Bang Theory in Slovakia: Young physicist making science cool

2. Snažíte sa zo svojej záhrady vypudiť lobodu, pýr či lopúch? Niektoré buriny je škoda zahodiť, skúste ich do šalátu, čaju alebo polievky: Meadows and neglected gardens full of weeds you can eat

3. Schytila mi ruku a najbližšiu polhodinu ju nepustila. Ako si na návštevu princeznej Diany v Bratislave spomínajú pamätníci? Diana's visit: Prague fascinated her as a city. In Bratislava, she was enchanted by the people

4. Európske očkovacie certifikáty sú tu. Máme jednoduchý návod, ako o ne môžu požiadať aj tí, ktorí nerozumejú po slovensky: EU digital Covid certificates to be valid soon. Here’s how to request yours

5. Na prácu v hernom priemysle vás špeciálne nepripraví žiadna škola ani univerzita. Firmy hľadajú najmä ľudí, ktorí sú ochotní neustále sa učiť a zlepšovať, hovorí Lucia Šicková z Pixel Federation: HR leader of a game developer: How education can become a passion

6. Po lockdowne sa zákazníci rýchlo vrátili do kamenných predajní, aj keď sa v pandémii naučili nakupovať na internete. Maloobchodníci vidia budúcnosť nákupov v kombinácii online a offline: Shoppers return to brick-and-mortar shops, but only partly

7. Štyri stredoeurópske metropoly zdobia rovnaké nástenné maľby. Pri akej príležitosti vznikli sa dočítate v našom najnovšom prehľade noviniek zo sveta kultúry a cestovania: A new Bratislava mural celebrates central Europe

8. Slovenskí emigranti v Amerike zostávajú v kontakte s krajinou svojich predkov cez folklór. Súbory a združenia však upadajú, chýba im finančná podpora zo Slovenska: Due to poor assistance, Slovak folk music might vanish from North America

9. Štefan Klein si splnil sen. So svojím lietajúcim autom pristál na letisku v Bratislave, aby ukázal, ako by podľa neho mohla vyzerať budúcnosť cestovania: Slovak flying car shows off its abilities in air and on land

10. Všetkým slovenským chalanom, ktorých som milovala. Americká pastorka Sarah Hinlicky Wilson vo svojom memoári spomína na randenie v Svätom Jure. Jej naozajstnou prvou láskou bolo Slovensko: To all the Slovak boys I've loved before

