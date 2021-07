Imrecze vypovedal, ako v Smere zháňali kompromateriály na Matoviča

O schôdzkach vypovedajú podľa portálu Aktuality.sk aj Makó a Slobodník.

3. júl 2021 o 13:32 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Nielen na bývalého prezidenta Andreja Kisku, ale aj na šéfa hnutia OĽaNO Igora Matoviča hľadala kompromitujúce materiály skupina okolo podnikateľa blízkeho Smeru Norberta Bödöra, ktorú tvorili aj vtedajší nominanti Smeru v polícii a na finančnej správe.

Portál Aktuality.sk sa odvoláva na výpovede viacerých obvinených v korupčných kauzách, ktorí spolupracujú s políciou.

Bývalý šéf Finančnej správy a nominant Smeru František Imrecze podľa portálu vypovedal, že ho kontaktoval pred voľbami v roku 2016 Erik Tomáš.

Imrecze je v súčasnosti väzobne stíhaný pre podozrenie z korupcie a manipulácie štátnych IT zákaziek. Tomáš bol v minulosti blízkym spolupracovníkom a mediálnym poradcom šéfa Smeru Roberta Fica.

Imrecze tvrdí, že si Tomáš na schôdzke vypýtal "detailnú analýzu deliktu spol. RegionPress" a vyjadril predvedčenie, že Fico má "legitímne právo verejne komunikovať, že Matovič je daňový podvodník".

Vlani Tomáš zo Smeru spolu s ďalšími poslancami odišiel a prešiel do strany Petra Pellegriniho Hlas. Odmieta, že by takú analýzu žiadal. RegionPress bola firma rodiny Matovičových, v roku 2017 ju predali.

Tomáš chcel vraj analýzu k Matovičovej firme

Podľa Aktuality.sk sa analýza mala týkať podozrenia z nadhodnotenia nákladov pri používaní služobného auta Matovičovej firmy. „Robert Fico túto tému vo volebnej kampani v roku 2016 následne intenzívne komunikoval,“ vypovedal Imrecze.

Analýzu k Matovičovej firme podľa bývalého šéfa finančnej správy dal vypracovať dnes už bývalému viceprezidentovi finančnej správy Danielovi Čechovi.

Čecha vlani zadržala NAKA a obvinila z prijímania úplatku za to, že roky kryl nelegálny biznis exsiskára Františka Böhma. V apríli po uzavretí dohody o vine a treste Čech dostal trojročný podmienečný trest so skúšobnou lehotou na štyri roky.

Imrecze tvrdí, že analýzu k Matovičovej firme odovzdal Erikovi Tomášovi, ktorý odmieta, že by analýzu od Imreczeho žiadal.

"Robert Fico ani túto tému vo volebnej kampani v roku 2016 nekomunikoval. Matovičove nadhodnotenie nákladov pri prevádzkovaní služobného vozidla sa totiž stalo témou až v roku 2017, teda rok po voľbách, pričom ju otvorili samotné médiá," reagoval pre Aktuality.sk Tomáš.

Fico však naozaj už vo februári 2016 verejne hovoril o Matovičovi ako o daňovom podvodníkovi s tým, že Matovič v roku 2008 deň pred daňovou kontrolou previedol svoju firmu RegionPress na bieleho koňa Pavla Vandáka a podľa Fica tak prepral 122 miliónov korún (zhruba štyri mil. eur) a zničil celé účtovníctvo.

Polícia prípad spred ôsmich rokov v 2016 začala riešiť.

Známa sa stala tlačovka, keď Matovič vzal novinárov na povalu domu svojej babky a ukazoval novinárom účtovníctvo, ktoré podľa Fica skončilo v zbere papiera.

V apríli 2017 denník Plus jeden deň priniesol informáciu, že Matovič ešte v roku 2004 ako podnikateľ použil svoju matku Máriu, aby si znížil základ dane. Trestné stíhanie pre prečin skresľovania údajov hospodárskej evidencie však bolo už v tom čase zastavené, skutok bol premlčaný.

Z uznesenia o zastavení stíhania vyplynulo, že za jazdu autom Škoda Fabia si Matovič vyúčtoval výdavky za takmer 63-tisíc eur, no doklady o nákupe pohonných hmôt nepredložil a tvrdil, že auto na služobné účely používala jeho matka - on šoféroval a ona sa viezla. Podľa knihy jázd auto najazdilo za rok 223 043 kilometrov, vychádza to denne na 600 kilometrov denne.

Schôdzka na vnútre

Aktuality opisujú aj ďalší prípad, keď podľa bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa, ktorý je tiež trestne stíhaný a spolupracuje s políciou, riešili Matovičove dane aj na ministerstve vnútra.

Šlo o obdobie, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliňák zo Smeru a k Matovičovi sa podľa výpovedí Makóa na ministerstve stretli okrem Kaliňáka a Makóa aj dnes už bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a Norbert Bödör - obaja sú dnes väzobne stíhaní.

Podľa Makóa Kaliňákovi vyvetľoval "časový harmonogram jednotlivých podozrivých daňových konaní".

Makó vypovedal, že si Kaliňák vypočul návrhy Tibora Gašpara, ako ďalej postupovať - napríklad začatie trestného stíhania vo veci skresľovania údajov obchodnej a hospodárskej evidencie. Kaliňák podľa bývalého šéfa KÚFS na stretnutí nevydal pokyny.

„Je to nezmysel. V tom čase navyše neexistoval žiadny spis na Igora Matoviča,“ reagoval pre Aktuality.sk Kaliňák.

Rozpráva aj Slobodník

O schôzke pred voľbami 2016 k Matovičovému stíhaniu pre podozrenie z daňovej trestnej činnosti, ktoré viedla Národná protikorupčná jednotka, povedal polícii podľa Aktuality.sk aj bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník.

Spolu so Slobodníkom, ktorý tiež spolupracuje s políciou, bol na stretnutí podľa jeho slov aj Gašpar, Bödör, Makó, funkcionári NAKA Peter Hraško, Robert Krajmer a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.