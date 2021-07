Dobré ráno: Policajti sa pýtali žien, čo mali oblečené

Sexuálne útoky polícia zľahčuje.

5. júl 2021 o 23:30 Viktor Hlavatovič, Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová

Dve mladé ženy šli centrom Bratislavy z kultúrnej akcie. Stretli skupinku mladých mužov, ktorí ich začali slovne aj fyzicky napádať. Jeden z nich dokonca strčil žene ruku medzi nohy.

Obe ženy nakoniec absolútne vydesené skupine mužov unikli, a rozhodli sa to ohlásiť na polícii. Čo nasledovalo potom, prekvapí asi málokoho – policajti sa ich pýtali, čo mali oblečené, sexuálny útok zľahčovali a pýtali sa, či si to ženy nemohli pomýliť s komplimentami.

Drvivá väčšina útokov na ženy sa na políciu ani nedostane, aj pre skúsenosti žien s nahlasovaním.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta advokáta Matúša Kanisa.

Zdroj zvukov: IG/radamiksik, TV Markíza, FB/Polícia Slovenskej republiky

