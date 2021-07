Najvyšší súd by sa mal do konca roka presťahovať do nových priestorov

Budova súdu na Župnom námestí je v technicky nevyhovujúcom stave.

5. júl 2021 o 16:40 SITA

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Budova Najvyššieho súdu na Župnom námestí. (Zdroj: FOTO ARCHÍV SME - GABRIEL KUCHTA)