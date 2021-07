Gašpar a Bödör chceli ovplyvňovať vyšetrovanie Bašternáka, vraví Slobodník

Mali upozorňovať na blízky vzťah s Ficom.

6. júl 2021 o 9:13 SITA

BRATISLAVA. Bývalý riaditeľ jednotky Finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník pred políciou vypovedal, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör sa snažili ovplyvňovať vyšetrovanie daňových podvodov Ladislava Bašternáka.

Ako informoval portál Aktuality.sk , nepáčilo sa im, že chceli zadržať spolupracovníkov daňového podvodníka Bašternáka, u ktorého býval vtedajší premiér Robert Fico.

Slobodník, ktorý spolupracuje s políciou, vypovedal, že finančná polícia chcela zatknúť a predviesť na výsluchy blízkych spolupracovníkov daňového podvodníka Bašternáka.

Následne ho však zavolal policajný prezident Tibor Gašpar, aby sa okamžite dostavil na šieste poschodie budovy Transpetrolu, lebo s ním potrebuje súrne hovoriť.



„Na 6. poschodí ma čakal p. Tibor Gašpar a p. Norbert Bödör ktorý veľmi hlasito telefonoval s niekým, dosť rozčúlene.

Ako ukončil rozhovor, posadili sme sa, a pán Gašpar mi začal klásť otázky, že akých ľudí ideme ráno predvádzať, čo to má byť, aký to má dôvod a význam, prečo nie je on o tom informovaný, veď sa jedná o vec Bašternáka,“ vypovedal podľa Aktualít Slobodník.

Ten sa im snažil vysvetliť, že ide o procesné úkony, ktoré treba spraviť rýchlo, aby sa nemarilo vyšetrovanie. Vtedajší policajný prezident mu však oponoval, že Bašternákových ľudí stačí predvolať a nariadil mu, aby celú akciu zastavil.

Bernard Slobodník to však podľa vlastných slov odmietol.



Neskôr Gašpar zavolal Slobodníkovu znovu a opätovne ho žiadal, aby sa okamžite dostavil na šieste poschodie budovy Transpetrolu.

„Bolo mi povedané, či si uvedomujem, že tieto osoby spolu s Bašternákom majú blízky vzťah na rôznych vplyvných ľudí, premiér Fico je v podnájme v Bašternákovom byte, opätovne bude spôsobená z tohto konania len mediálna fraška proti Smeru a hlavne proti Ficovi,“ vypovedal Bernard Slobodník.

Po odchode Slobodník zavolal vyšetrovateľovi Mariánovi K., ktorého dnes tiež stíhajú pre podozrenia z korupcie.

„On mi uviedol, že vec zariadil, podarilo sa mu chalanov stiahnuť s tým, že im budú doručené len predvolanky a nebudú predvedení na úkony,“ dodal Bernard Slobodník.