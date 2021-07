Očkujeme pomaly a nesprávne skupiny ľudí. Delta zasiahne hlavne seniorov

Nad 80 rokov je zaočkovaných len zhruba polovica ľudí.

6. júl 2021 o 20:41 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Niekoľko týždňov pred predpokladaným príchodom tretej vlny pandémie spôsobenej delta variantom Slovensko poľavilo v očkovaní a vakcínou proti covidu-19 nemá stále pokryté najrizikovejšie skupiny obyvateľstva. Ide najmä o ľudí nad 80 rokov.

Na to, aby krajina zvrátila tento negatívny trend a delta nespôsobila opäť veľký počet úmrtí, s akými sa Slovensko trápilo v druhej vlne, ministerstvo zdravotníctva a vláda by mali ľuďom umožniť väčší výber miesta a času vakcinácie. Zhodujú sa na tom matematik Richard Kollár a ekonomický výskumník Martin Šuster. Dodávajú, že štát by mal aj aktívne vyhľadávať tých, ktorí sa chcú zaočkovať.

Príklad, že je to možné, ukázala cez víkend bratislavská župa. Na Národnom futbalovom štadióne zaočkovala bez registrácie každého, kto mal záujem. Len počas prvého dňa akcie tak dostalo vakcínu takmer tisíc ľudí, viacerí z nich neboli zaregistrovaní v čakárni.

Na Slovensku bolo do pondelka obidvomi dávkami schválených vakcín proti covidu-19 zaočkovaných takmer 30 percent obyvateľstva. Spomedzi krajín Európskej únie majú podľa portálu ourworldindata.com nižšiu zaočkovanosť už len štyri krajiny - Chorvátsko, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko.

Na to, aby Slovensko dosiahlo aspoň 60 percentnú zaočkovanosť, potrebuje podľa portálu Veda pomáha dostať vakcínu ešte minimálne 1,2 milióna ľudí. Pri delta variante však odborníci hovoria o potrebe až 80-percentného podielu zaočkovaných, o vakcínu by tak muselo prejaviť záujem ešte 2,3 milióna ľudí.

Nechránení osemdesiatnici

"Ľudí, ktorých bolo úplne najdôležitejšie zaočkovať, sú osemdesiatnici," približuje Šuster najväčší nedostatok, akému krajina v rámci očkovania čelí. V tejto vekovej skupine je podľa neho až stonásobne väčšie riziko, že človek po nákaze covidom skončí v nemocnici ako v prípade dvadsiatnikov.

Medzi osemdesiatnikmi však bolo do minulého piatku podľa portálu Veda pomáha zaočkovaných len necelých 47 percent ľudí. V porovnaní s inými krajinami Slovensko výrazne zaostáva.