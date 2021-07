Matovič vraj dáva Lengvarskému druhú šancu. Ak by trval na jeho odchode, ľahké by to nemal

Zdá sa, že Matovič stráca vplyv, hovorí politológ.

7. júl 2021 o 23:32 Daniela Hajčáková

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť