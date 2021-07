Začína sa proces s Kováčikom. Hrozí mu dvanásť a viac rokov väzenia

Úplatok 50-tisíc eur dostal podľa obžaloby na káve.

6. júl 2021 o 17:11 Peter Kováč

BRATISLAVA. Namiesto toho, aby bojoval s ťažkým zločinom, čo malo byť náplňou jeho práce, pomáhal mafiánom a v kaviarni od nich bral peniaze. Minimálne raz takto podľa obžaloby zobral 50-tisíc eur od zločineckej skupiny takáčovcov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa po deviatich mesiacoch za mrežami postaví v stredu pred špecializovaný súd. Ide o jeden z najočakávanejších procesov roka a o vôbec prvý prípad, keď čelí obžalobe samotný špeciálny prokurátor. Hrozí mu dvanásť alebo viac rokov väzenia.

Navyše je to o prvý riadny proces, v ktorom sa využije svedectvo kajúcnika, bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa, ktorého výpovede spustili sériu káuz v bezpečnostných zložkách.

Súvisiaci článok Ústavný súd vyhovel Kováčikovi. Uznal zaujatosť sudcu, ktorý je strýkom prokurátora Čítajte

Kováčika súdiť pritom budú v budove Justičnej akadémie v Pezinku, ktorá je hneď vedľa sídla špeciálnej prokuratúry, ktorú Kováčik viedol sedemnásť rokov.

Obžalovaný je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a ďalších troch trestných činov.

Od svojho zadržania vinu popiera, no verejnosť si jeho komentár k obvineniam vypočuje v stredu vôbec prvýkrát. Po otvorení hlavného pojednávania a prečítaní by mu mal súd udeliť priestor na to, aby sa ujal slova.

„Bude sa vyjadrovať a využije priestor na stanovisko k obžalobe,“ avizuje Kováčikov advokát Erik Magál.

Začať by sa malo taktiež s výsluchmi niektorých svedkov, ktorých predvolá súd postupne. Len na tento a budúci týždeň je naplánovaných šesť pojednávacích dní.