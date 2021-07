Referendum za predčasné voľby nebude. Bolo by to protiústavné, rozhodol Ústavný súd

Referendum sa môže konať až po zmene ústavy.

7. júl 2021 o 15:10 Michal Katuška

BRATISLAVA. Pokus opozície vyvolať predčasné voľby cez všeľudové hlasovanie zastavil Ústavný súd. Ak by sa totiž plebiscit konal, bol by v rozpore s ústavou, rozhodli sudcovia na svojom stredajšom zasadnutí.

"Ústavný súd rozhodol, že predmet referenda s otázkou v jej znení nie je v súlade s článkami ústavy," vyhlásil predseda súdu Ivan Fiačan.

Referendová otázka: Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?

Súd však nezahatal možnosť, aby sa referendum napokon predsa len konalo v budúcnosti. Ľudia budú mať možnosť skrátiť volebné obdobie, ak by sa zmenila ústava, naznačil Ústavný súd.

Musí totiž do nej pribudnúť zmienka o referende za skrátenie volebného obdobia, čo ústava doteraz nepozná.

Petíciu za vyhlásenie všeľudového hlasovania podpísalo v čase núdzového stavu, keď zbieranie podpisov sťažovali protipandemické opatrenia, vyše 585-tisíc ľudí. Organizovali ju opozičné strany Hlas, Smer, mimoparlamentná SNS aj odborári.

Podľa júnového prieskumu agentúry Focus by sa na referende určite alebo skôr chcelo zúčastniť 52 percent ľudí.

Neznamená to však, že by sa toľkí referenda aj zúčastnili. Sociológ Martin Slosiarik odhadoval, že účasť mohla byť okolo 30 percent voličov.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa na Ústavný súd obrátila ešte 13. mája. Plénum súdu rozhodlo šesť dní pred uplynutím lehoty, dokedy muselo zaujať stanovisko.

Pellegrini kritizuje sudcov, Matovič prezidentku

Predseda Hlasu Peter Pellegrini zablokovanie referenda rozhodnutím súdu označil za pošliapanie práv ľudí.

„Budem veľmi, veľmi sklamaný,“ reagoval na možnosť zablokovania referenda sudcami krátko pred tým, než súd zverejnil rozhodnutie.

Rozhodnutie súdu nekritizuje len opozícia, ktorá referendum organizovala, ale aj vládne strany.

"Ak by sú rozhodol naopak (referendum by nepovolil , pozn. red.), považoval by som to za veľmi smutné a za zbytočnú nadprácu pani prezidentky. Ale jedným dychom dodávam, že nepodporujem predčasné voľby,“ povedal predseda vládneho hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Čaputovú kritizoval aj predseda Smeru Robert Fico. Za zastavenie referenda nesie podľa neho priamu zodpovednosť.

Prezidentka aj experti mali nejasnosti

Prezidentka Zuzana Čaputová sa na súd obrátila ešte 13. mája, aby okrem ústavnosti referendovej otázky tiež štátu poradil, ako má ďalej postupovať, ak bude referendum platné a tiež úspešné.

V minulosti sa rovnako na Ústavný súd obrátil aj prezident Andrej Kiska v roku 2014 pri referende Aliancie za rodinu. Súd vtedy z hlasovania vylúčil jednu zo štyroch otázok. Zasahovala totiž do základných práv.

Čaputová teraz chcela definitívne vyriešiť desaťročia sporov ústavných expertov, ako majú štátne orgány konať v prípade, že by bolo referendum platné aj úspešné, teda ak by sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých voličov a z nich by sa viac ako polovica vyslovila za predčasné voľby.

"Nie je jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky," vysvetľovala ešte v máji prezidentka.

Tvrdila, že posúdením referendovej otázky súdom sa vylúči možnosť, že by platné referendum bolo spochybniteľné dodatočne.

Čo ďalej?

Hlas aj Smer sú odhodlaní pokúsiť sa o nové referendum. Pellegrini v stredu navrhol zmenu ústavy. Hlas by chcel doplniť zmienku o referende o predčasných voľbách, ktorú ústava nepozná.

Takýto scenár navrhovali aj niektorí ústavní právnici.

Najskôr by ľudia v novom referende rozhodovali o tom, aby v ústave pribudla možnosť skrátiť volebné obdobie a vyhlásiť predčasné voľby aj všeľudovým hlasovaním.

Ak by bolo referendum platné aj úspešné, mohlo by sa následne konať ďalšie, kde by už ľudia hlasovali o skrátení aktuálneho volebného obdobia.

"Môže sa to zdať ťažkopádne, že najskôr sa musí zaviesť všeobecné pravidlo a až potom by ľud mohol odvolať svoj aktuálny parlament. Ale takto sa to spravilo v Lotyšsku," hovorí Bujňák.

Fico už skôr avizoval, že je pripravený začať zbierať podpisy na ďalšiu petíciu za predčasné voľby, aj podporovať protesty proti vláde aj prezidentke.

Ako postupovali v Lotyšsku

Lotyši v referende v roku 2008 žiadali pridať do ústavy všeobecnú možnosť skrátiť volebné obdobie pomocou všeľudového hlasovania.

Referendum bolo neplatné, zúčastnilo sa len 40 percent voličov, ale parlament napokon pod tlakom relatívne vysokej účasti aj tak možnosť skrátiť parlamentu mandát do ústavy pridal.

Novú právomoc ľudia využili v roku 2011, keď referendum za predčasné voľby v roku 2011 spôsobilo rozpustenie parlamentu. Toto druhé referendum síce inicioval prezident, mohli to však urobiť už aj občania.