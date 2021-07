Imrecze spolupracuje s políciou, Pellegrini si mal vypýtať províziu 150-tisíc eur

Imrecze vypovedá o korupcii.

7. júl 2021 o 9:40 SITA

BRATISLAVA. Bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze začal spolupracovať s políciou. Vo svojej výpovedi dokonca označil aj ďalších vysokopostavených ľudí, ktorí sa mali podieľať na korupcii. Zároveň sa priznal aj k niektorým skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu a spomenul tiež bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Hlas), ktorý si mal podľa jeho slov vypýtať províziu 150-tisíc eur. Informujú o tom Topky.sk.



Portál pripomína, že František Imrecze je vo väzbe už niekoľko mesiacov. Vo svojej výpovedi opisuje, ako riešili obstarávanie cez Michala Suchobu a Miroslava V., popisuje aj stretnutie s Pellegrinim na večeri, na ktorej preberali aj legislatívnu zmenu týkajúcu sa projektu VRP. Ten bol súčasťou Akčného plánu proti daňovým podvodom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Na tejto večeri ma Peter Pellegrini informoval, že splniť legislatívnu zmenu včas bude náročné a bude si to vyžadovať veľkú politickú podporu. Takisto sa ma spýtal, či je Michal Suchoba ochotný finančne podporiť, aby sa táto legislatívna zmena zrealizovala, teda mal na mysli províziu za to, že bude táto legislatívna zmena zrealizovaná," vypovedal František Iimrecze s tým, že neskôr si mal Pellegrini vypýtať províziu 150-tisíc eur, no na večeri sumu nespomínal.

„Po odchode z reštaurácie sa ma ešte Peter Pellegrini na prechádzke spýtal, či tú finančnú odmenu od Michala Suchobu vieme zrealizovať prostredníctvom Miroslava V.," vypovedal František Imrecze.



Pellegrini pre Topky.sk reagoval, že nepozná obsah výpovede Františka Imreczeho a netuší, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva.

„K pánovi Františkovi I. môžem povedať len toľko, že som od neho určite nikdy nežiadal akúkoľvek ´finančnú podporu´ alebo inú výhodu. Na základe zverejnenej správy SIS i ďalších aktivít policajnej inšpekcie a prokuratúry sa ukazuje, že na Slovensku dochádza k manipulácii vyšetrovania a navádzaniu svedkov na rôzne výpovede. Tieto uniknuté výpovede kajúcnikov sa tak stávajú výlučne nástrojom politického boja s cieľom očierniť a poškodiť dobré meno vopred určených ľudí bez toho, aby sa voči tomu mohli efektívne brániť. V tomto prípade ide o očiernenie predsedu najsilnejšej opozičnej strany. Netuším, čo alebo kto vedie pána Františka I., aby tvrdil takúto lož. Pevne verím, že to nie je jeho pomsta voči mojej osobe za nevymenovanie do funkcie ministra financií," dodal.