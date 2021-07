Trans ľudia nenachádzajú pomoc. Lekári sa riadia štyridsať rokov starým usmernením

Ministerstvo zdravotníctva stále vyčkáva.

8. júl 2021 o 16:08 Michaela Žureková

Marián Moussa je dvadsaťročný transrodový muž z Bratislavy. Už od svojich pätnástich rokov sa snaží na Slovensku nájsť pomoc, aby mohol prejsť právnou tranzíciou, teda zmeniť si meno a rodné číslo v dokladoch.

Chcel by tiež podstúpiť aj ďalšie želané zákroky, ako je napríklad odstránenie prsníkov. Zatiaľ neúspešne.

Už päť rokov ich skrýva pod takzvaným binderom. Ide o sťahujúcu látku, respektíve tielko, ktoré pomáha splošťovať hruď, no nie je zdravé nosiť ho nonstop.

“Som v tom už päť rokov permanentne a bojím sa, že si tým zničím rebrá. Bolí to a niekedy sa mi potom zle dýcha. Nosím to stále, hoci by to malo byť maximálne šesť až osem hodín denne. Neviem si však predstaviť ísť bez bindera von, cítil by som sa nepríjemne a dolu ho dávam, len keď mám súkromie,” opisuje.

Moussa roky navštevoval psychológov, z ktorých mnohí o transrodových ľuďoch nič nevedeli, alebo mu hovorili, že mu ako neplnoletému pomôcť nedokážu. Do dovŕšenia dospelosti na Slovensku nemohol prejsť ani hormonálnou terapiou.

Mladý muž je jedným z mnohých transrodových ľudí, ktorí majú problém dostať sa u nás k odborníkom.

S transrodovými ľuďmi pracujú najmä psychiatri – sexuológovia. Takých, ktorí sa venujú transrodovej klientele, je akútny nedostatok a na celom Slovensku sa dajú spočítať na prstoch dvoch rúk.

Ak sa aj nájdu, obvykle mávajú dlhé čakacie lehoty. “Chýbajú odborníci a odborníčky z oblasti psychiatrie, sexuológie, endokrinológie. Je to dlhodobý problém. Máme len niekoľko lekárov a lekárok, ktorí sú ochotní, no často kapacitne nestíhajú,” potvrdzuje Christián Havlíček, poradca z inPoradne, ktorý s transrodovými ľuďmi pracuje.

Navyše je tu ďalší problém – na Slovensku neexistuje legálne usmernenie, ako majú tieto profesie s transrodovými ľuďmi pracovať a podľa čoho majú vydávať posudky určené pre matriku, ktoré by viedli k spomínanej právnej tranzícii.

“To, že takýto dokument chýba, je centrálny problém. Ide o problematiku, ktorá má množstvo presahov a už zo samotnej povahy si takúto reguláciu vyžaduje. Potrebujeme mať referenčný dokument, lebo inak postupujeme podľa starých, už neplatných nariadení, alebo je to čistá partizánčina,” hovorí psychiater Michal Patarák.

Hľadanie, čakanie, nejasnosti

Marián Moussa hovorí, že než sa dočkal svojich osemnástych narodenín, začínal strácať nádej. “Bol som v takom zlom psychickom stave, že som si nemyslel, že to ešte niekedy vyriešim,” vraví.

Mal šťastie, že je vysoký, väčší a s krátkymi vlasmi ho aj tak všetci považovali za muža. Zatiaľ však prešiel iba sociálnou tranzíciou.

Znamená to, že okoliu povedal, kým sa cíti byť a žije ako muž. Iné kroky, ako sú zmena údajov v dokladoch či medicínska tranzícia, zatiaľ za sebou nemá.

Tranzícia a jej postup Ide o proces, pri ktorom transrodový človek podstupuje fyzické, citové, sociálne a právne zmeny, ktoré vedú k rozpoznaniu a k vyjadreniu jeho rodovej identity.

Delí sa na právnu, sociálnu a medicínsku. Nie všetci trans ľudia chcú podstúpiť všetky časti tranzície.

Všeobecne je súčasťou tranzície návšteva psychiatra-sexuológa, diagnostikovanie rodového nesúladu, psychotesty, endokrinologické testy, následne aj hormonálna terapia.

Na Slovensku sa pre úradnú zmenu mena vzhľadom na absenciu usmernenia podstupuje aj zákrok na ukončenie plodnosti (sterilizácia), následne matrika vydá trans osobe nové dokumenty.

Sociálnou tranzíciou sa rozumie prejavenie vôle žiť ako opačný rod aj pred okolím.

Niektorí transrodoví ľudia podstupujú aj plastické a rekonštrukčné operácie - odstránenie či zväčšenie prsníkov, vaginoplastiku či faloplastiku.

Po dovŕšení dospelosti sa snažil hľadať lekára v Bratislave. Čakal päť mesiacov, kým sa mu podarilo vybaviť sedenie u sexuológa Ivana Andrého, ktorý je jedným z mála lekárov venujúcich sa trans ľuďom.

Keď sa s ním denník SME snažil spojiť, v telefonáte povedal André iba to, že s touto klientelou už prestáva pracovať a svoju prácu dokončí iba s tými, ktorí k nemu chodili dosiaľ. Moussa vraví, že André od neho na prvom stretnutí vyžadoval psychotesty a gynekologické testy.

“Povedal iba, že mu to mám o mesiac priniesť. Mal som dohodnuté psychotesty u jednej psychologičky, no stáli by 240 eur. A neskôr som zistil, že gynekologické testy vlastne potrebné nie sú. Navyše som mal už testy od endokrinologičky a myslel som si, že budú stačiť,” spomína Moussa. Ďalšie stretnutie u bratislavského sexuológa sa teda nekonalo.

Keďže počas koronakrízy prišiel o prácu a nemal peniaze, pôvodne nechcel riešiť iných lekárov mimo Bratislavy.

“No všetci mi hovorili, že by som mal veci okolo tranzície riešiť buď v Česku, kde však nemám zdravotné poistenie, alebo ísť do Banskej Bystrice k doktorovi Patarákovi. Podarilo sa mi uňho dohodnúť termín,” vraví Moussa.

Psychiater Michal Patarák sa transrodovým ľuďom venuje niekoľko rokov a v komunite týchto ľudí má dobré meno. Pracuje v Banskej Bystrici a má niekoľko desiatok transrodových klientov a klientok.

“Hoci na nich veľa času nemám, v praxi je to asi pol dňa za týždeň, je to systematická práca. A prichádza ich ku mne čoraz viac a z celého Slovenska,” hovorí.