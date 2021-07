Pellegrini poprel výpovede kajúcnikov o úplatkoch

Za všetkým má stáť Igor Matovič so snahou o pošpinenie najsilnejšej opozičnej strany.

7. júl 2021 o 12:17 (aktualizované 7. júl 2021 o 12:30) TASR

BRATISLAVA. Expremiér a líder opozičného Hlasu-SD Peter Pellegrini odmieta, že by zobral finančnú odmenu za projekt virtuálnej registračnej pokladnice.

Na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že za všetkým stojí expremiér Igor Matovič (OĽANO) a ide o snahu pošpiniť najsilnejšiu opozičnú stranu.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHlasSocialnaDemokracia%2Fvideos%2F375617920733198%2F&show_text=false&width=560&t=0

Pellegrini poprel Imreczeho výpoveď o úplatku

Medializovanú výpoveď exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho vníma ako nástroj politického boja. Pellegrini deklaroval, že je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

"Niečo také, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva, sa nikdy nestalo. Od Františka I. ani od nikoho iného v tejto krajine som nikdy za nič nepožadoval žiadnu výhodu, žiadnu finančnú odmenu, žiadnu motiváciu, ani nič iné," podčiarkol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pýta sa kompetentných orgánov, ako mohlo dôjsť k únikom z výpovedí a tomu, že ich médiá citujú, nezaoberajúc sa tým, že niečo z toho môže byť klamstvo.

Nevie, na základe čoho bývalý šéf finančnej správy takto vypovedá, no verí, že sa raz ukáže, kto ho na to naviedol.

Pellegrini podozrieva Matoviča

Pellegrini hovorí, že ide o dielo Matoviča a jeho skupinky.

"Je to on, ktorý sa vyžíva v aktivitách podlého, pomstychtivého charakteru," poznamenal s tým, že sa snaží navodiť dojem spravodlivosti. Dodal, že sa pritom stretával s viacerými súčasnými "kajúcnikmi".

Pellegrini pripomenul aj správu Slovenskej informačnej služby (SIS) o tom, že sa manipuluje vyšetrovanie káuz. Vie si predstaviť, že ľudia sú po dobe vo väzbe schopní vypovedať tak, ako ich navedú.

O úplatku vo výške 150 000 eur pre Pellegriniho majú vypovedať bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sú obvinení v kauze Mýtnik.

Informovali o tom spravodajské portály topky.sk a aktuality.sk.

Údajná korupcia sa mala týkať politickej podpory pre projekt virtuálnej registračnej pokladnice z roku 2014 v hodnote 5,5 milióna eur, ktorý si vyžadoval zmenu legislatívy.

Peniaze mali ísť cez prostredníka Miroslava Výboha, dať mu ich mal podnikateľ Michal Suchoba v škatuliach od šampanského.

Proti zatváraniu hraníc

Peter Pellegrini ďalej uviedol, že situácia na hraničných priechodoch je pokračovaním vojny vlády SR s vlastnými občanmi. Vyzval vládu, aby prestala rozdeľovať občanov na dve skupiny - očkovaných a neočkovaných. Rovnako hovorí o potrebe vyriešiť situáciu pre pendlerov. Opätovne kritizoval režim na hraniciach.

Pellegrini skonštatoval, že betónové zátarasy a uzavreté hraničné priechody patria do obdobia studenej vojny a nie do zvládania pandémie v 21. storočí medzi dvoma spriatelenými demokratickými krajinami.

Podčiarkol, že každý občan má právo na slobodný pohyb a rozhodnutie pracovať v zahraničí či žiť v pohraničných oblastiach.

"Každý jeden deň chodia na Slovensko do práce, tvoria tu hodnoty, platia dane, väčšinu času tu žijú" poznamenal s tým, že aj pendleri sú rovnakí občania ako tí, ktorí za prácou nedochádzajú cez hranice a nemali by sa len preto radiť do špeciálnej skupinky, ku ktorej sa bude negatívne pristupovať.

Expremiér hovorí o neschopnosti vlády, ktorá rezignovala na všetky nástroje boja s pandémiou a jediné riešenie vidí v očkovaní. Opätovne kritizoval režim, ktorý znevýhodňuje nezaočkovaných.

Pýta sa, ako si môže matka, ktorá živí svoje deti a potrebuje prechádzať do práce cez hranice dovoliť ešte platiť pravidelne PCR testy v prípade, ak sa nechce očkovať. Logiku nevidí ani v tom, že zaočkovaní, hoci aj chorí, môžu prekračovať hranice bez obmedzení.

Nezaočkovaní podľa jeho slov nemôžu byť považovaní za občanov druhej kategórie a nemôžu im byť obmedzované práva.