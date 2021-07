Detskú univerzitu Komenského otvoril minister Korčok prednáškou o diplomacii

Poslucháči vo veku deväť až 14 rokov absolvujú celkovo osem prednášok.

7. júl 2021 o 13:54 TASR

BRATISLAVA. Slávnostnou imatrikuláciou v Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa v stredu začala Detská univerzita Komenského.

V poradí 19. ročník, ktorý počas tohto leta prebieha online aj prezenčne v súlade s platnými protipandemickými opatreniami, otvoril rektor UK Marek Števček.

Korčok prednášal o diplomacii v živote

Slovami "táto krajina potrebuje ľudí, ktorí chcú viac" zagratuloval deťom k rozhodnutiu študovať aj počas letných prázdnin minister obrany SR Jaroslav Naď.

Úvodnú prednášku predniesol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na tému Prečo by sme mali byť diplomatickí aj v živote?.

Poslucháči vo veku deväť až 14 rokov absolvujú celkovo osem prednášok, ktoré v júli a auguste odprezentujú v sídle Divadle Aréna, hlavného organizátora projektu, univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci.

Momentálne je povolená kapacita študentov denného štúdia 120 detí. Slávnostnú promóciu zažijú tí z nich, ktorí absolvujú aspoň päť z ôsmich prednášok. Dištančné online vzdelávanie je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. júla prostredníctvom wwww.duk.sk.

Návyky na sebazdokonaľovanie

Na získanie absolventského diplomu budú musieť sledovať nielen streamované videoprednášky, ale absolvovať i online testy, ktoré zverejnia po prednáškach na www.dukonline.sk.

"Deti získavajú to najpodstatnejšie - návyky na sebazdokonaľovanie, na sebavzdelávanie sa a na to, že to jediné, čo vám nikto nikdy nemôže vziať, sú vaše vedomosti. Bol by som veľmi rád, keby tieto skúsenosti a návyky potom poslucháči zúročili pri štúdiu na klasických univerzitách či už doma alebo v zahraničí," povedal Števček.

"Témy, ktoré odznejú v rámci DUK, môžu prispieť k otvoreniu aj takých perspektív vnímania sveta, ktoré ostávajú v každodennom živote mimo pozornosti verejnosti. Prednášatelia zároveň ponúknu prehĺbenie poznania a súvislostí spätých s vybranými problémami," vysvetľuje prínos Detskej univerzity Komenského pre deti Silvia Miháliková, jedna z tohtoročných lektoriek. V zozname prednášajúcich sú aj Martin Huba, člen Činohry SND, a Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Cyklus prednášok uzavrie 25. augusta Stephan Rauschenbach z Oxfordskej univerzity s témou Prečo potrebujeme elektróny, aby sme odfotili veľmi malé veci?.

V programe letného vzdelávania nechýbajú workshopy, medzi najobľúbenejšie patrí army workshop, v rámci ktorého deti navštívia Protilietadlovú raketovú brigádu v Nitre. Čaká ich aj pobyt na Planinke, výprava za umením v Danubiane, novinkou sú workshopy v Bibiane a návšteva Botanickej záhrady a ZOO.