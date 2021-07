K návrhu zákona o disciplinárnom poriadku sa vyskytli stovky pripomienok

BRATISLAVA. Návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR pripomienkovalo formou hromadnej pripomienky vyše 1 100 sudcov, prokurátorov, advokátov a ďalšej odbornej a občianskej verejnosti.

Ako uviedli ich splnomocnení zástupcovia, sudcovia Marcela Kosová a Boris Tóth, predloženému návrhu zákona okrem iného vyčítajú ignorovanie aktívnej účasti dotknutých subjektov na jeho príprave.

Zásadné pripomienky sa týkajú predovšetkým absencie doložky zlučiteľnosti s právom Európskej únie, neexistencie možnosti odvolania voči rozhodnutiu disciplinárneho súdu, spôsobu určovania osôb prísediacich vrátane absencie garancie ich nezávislosti, ako aj možnosti dvojitého postihu za ten istý skutok.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona sa skončilo 6. júla. Celkovo bolo vznesených 295 pripomienok, z toho zásadných bolo 138.

Zákon pripomienkovali napríklad Generálna prokuratúra SR, ministerstvá, Notárska komora, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Slovenská advokátska komora, Súdna rada SR či Združenie sudcov Slovenska.