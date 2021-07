Bezák by sa mal stretnúť s pápežom počas jeho návštevy Slovenska

František u nás strávi tri dni.

7. júl 2021 o 19:08 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Odvolaný arcibiskup Robert Bezák by sa mal v septembri stretnúť s pápežom Františkom počas jeho návštevy Slovenska. Pre denník SME to naznačil zdroj blízky Konferencii biskupov Slovenska (KBS).

Hlava katolíckej cirkvi príde na Slovensko 12. septembra. Návšteva potrvá do 15. septembra. Tento deň je u nás štátny aj cirkevný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú katolíci považujú za patrónku Slovenska. Návštevu by tak mal František zavŕšiť slávnostnou svätou omšou na pútnickom mieste v Šaštíne.

Františkova návšteva prichádza po tom, ako ho na Slovensko počas decembrovej audiencie vo Vatikáne pozvala prezidentka Zuzana Čaputová. Nebola však jediným predstaviteľom nášho štátu a cirkvi, ktorý ho na návštevu pozval.

Posledným pápežom, ktorý bol u nás, bol Ján Pavol II. v roku 2003.

Stretnutie Bezáka s pápežom

To, že by sa pápež mal počas svojej návštevy Slovenska stretnúť aj s Bezákom, naznačujú podľa zdroja SME aj viaceré cesty arcibiskupa na dôchodku do Ríma v poslednom čase.