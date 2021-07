Matovič po rozhodnutí Ústavného súdu kritizuje prezidentku (reakcie)

Prečítajte si reakcie politikov a politických strán na rozhodnutie Ústavného súdu.

7. júl 2021 o 15:43 (aktualizované 7. júl 2021 o 16:59) Andrej Kuzmány, SITA, TASR

BRATISLAVA. Referendum za predčasné voľby nebude. Ústavný súd v stredu rozhodol, že jeho konanie by bolo v rozpore s ústavou.

"Ústavný súd rozhodol, že predmet referenda s otázkou v jej znení nie je v súlade s článkami ústavy," vyhlásil predseda súdu Ivan Fiačan.

Petičný výbor

Predstavitelia petičného výboru, ktorý zbieral podpisy za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, považujú rozhodnutie Ústavného súdu za neprijateľné. Z rozhodnutia, ktorým označil Ústavný súd navrhovanú otázku za protiústavnú, sú rozčarovaní a prekvapení. TASR o tom informoval predseda petičného výboru Ervín Erdélyi.

"Skutočnosť, že ústavný súd berie občanom právo na vyjadrenie svojho názoru, vnímame veľmi negatívne. Zároveň to otvára množstvo ďalších otázok, ktoré bude treba následne vyriešiť. Je nám však nesmierne ľúto, že ústavný súd zmaril snahu 600-tisíc nespokojných občanov, ktorí nie sú spokojní s aktuálnou vládnou garnitúrou," skonštatoval Erdélyi.

Výbor sa plánuje v najbližšej dobe podrobne oboznámiť s verdiktom súdu a následne zváži ďalšie kroky.

Eduard Heger, OĽaNO, premiér

Premiér Eduard Heger vo videu zaslanom do médií uviedol, že ako zástanca právneho štátu rozhodnutie Ústavného súdu rešpektuje.

"Som rád, že sa táto otázka vyriešila a Slovensko má aj v tejto téme jasné pravidlá. Ohlásené snahy opozície o zmenu ústavy jasne ukazujú, že sa nevedia zmieriť s výsledkom demokratických volieb a je to znak ich stupňujúceho sa strachu z očisty Slovenska, čo ich ženie k tomu, že za každú cenu sa chcú vrátiť k moci," povedal premiér.

Hlas-SD

Strana Hlas-SD, ktorá bola jedným z iniciátorov referenda, považuje stredu za čierny deň slovenskej demokracie.

"Rozhodnutie Ústavného súdu o referende je tvrdou fackou ľuďom, ktorým tak bola popretá možnosť naplniť jedno z ich základných demokratických práv," uvádza strana vo svojom stanovisku.

Rozhodnutie Ústavného súdu je podľa nej formálno-právnym verdiktom, ktorý "síce musíme rešpektovať, ale ktorému chýba demokratický duch a nesie v sebe nebezpečný precedens do budúcnosti."

"Ústavný súd odkázal ľuďom na Slovensku, že moc nezávisí od vôle ľudí a vláda si môže počas svojho mandátu dovoliť čokoľvek. Nikto nemá silu a právomoc, aby mohol ju mohol zastaviť," kritizuje strana.

Rozhodnutie Ústavného súdu považuje Hlas za nemorálne, pretože podľa neho potláča slobodnú aktivitu ľudí a vystavuje im pečiatku zbytočnosti.

Strana zároveň vyzýva všetkých 600-tisíc ľudí, ktorí podpísali petičný hárok za referendum, aj tých, ktorí sa na referende plánovali zúčastniť, aby slobodne prejavili svoju nespokojnosť a dali aktívne najavo, čo si myslia o rozhodnutí Ústavného súdu.

Hlas tiež vyzýva vládnu koalíciu, aby v parlamente podporila taký návrh ústavného zákona, ktorý umožní ľuďom prostredníctvom referenda skrátiť volebné obdobie parlamentu.

"Dnes začíname náš spoločný zápas, aby sa ukradnutá moc opäť vrátila do rúk občanom Slovenskej republiky," uzatvára Hlas vo svojom stanovisku.

Smer-SD

Za zmarenie referenda o predčasných voľbách je zodpovedná prezidentka Zuzana Čaputová, reaguje predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Petičnú akciu by chcel zopakovať.

"Plnú politickú zodpovednosť za to, čo sa stalo, nesie prezidentka. Ešte raz žiadam ľudí, nech to dajú pani prezidentke jasne najavo. Pretože ona nezastupuje ľudí, ona nie je hlavou štátu. Ona je dnes jediným reprezentantom Hegera, Matoviča a tejto zločineckej partie, ktorá tu dnes na Slovensku vládne," povedal Fico.

Zdôraznil, že rozhodnutie Ústavného súdu berie na vedomie, ale nesúhlasí s ním. Vyčíta mu tiež formálnu stránku. Hovorí, že Čaputová chcela pomôcť vládnej koalícii.

Podľa jeho tvrdení prezidentka očakávala, že obrátením sa na Ústavný súd sa situácia utíši a keby súd rozhodol inak, neprišlo by na referendum toľko ľudí. Viní ju aj z toho, že nepostavila Ústavnému súdu jednoduchú otázku.

Fico zopakoval, že petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585-tisíc ľudí. Smer preto zvažuje podanie na medzinárodné inštitúcie. Ich názor však môže prísť aj po niekoľkých rokoch.

Fico tiež poukázal na to, že Ústava jasne hovorí o tom, že referendum môže byť o otázkach verejného záujmu. Tvrdí, že v súčasnosti je nulová šanca, aby koaliční poslanci zahlasovali za zmenu Ústavy, čím by sa zabezpečilo, že referendum o predčasných parlamentných voľbách by bolo ústavné.

Petičnú akciu by preto Smer chcel znova zopakovať. "Zvolám orgány strany a budeme hovoriť o tom, v akom rozsahu a či je možné opätovne otvoriť petičnú akciu, ktorá bude viesť k predčasným parlamentným voľbám," uzavrel Fico.

Igor Matovič, šéf OĽaNO a minister financií

Aj líder koaličného hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič odsúdil konanie prezidentky Zuzany Čaputovej ohľadom navrhovaného referenda o predčasných voľbách. Na sociálnej sieti uviedol, že okradla ľudí o právo vyjadriť sa.

"Nie som za predčasné voľby, ale som hlboko presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o tejto otázke, bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie," skonštatoval Matovič.

Líder OĽANO označil Čaputovej konanie za "zlomyseľné".

"Ak by podpisy za konanie referenda vyzbierala jej progresívna skupinka, ani by ju len nenapadlo dávať možnosť Ústavnému súdu referendum zablokovať. Tvrdila by, že predsa ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a ona má právo vyhlásiť referendum aj bez posúdenia Ústavným súdom," myslí si Matovič.

Sme rodina

Koaličné hnutie Sme rodina rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu.

"Ak by to bolo na rozhodnutí Sme rodina, referendum by sa uskutočnilo a rešpektovali by sme jeho výsledok, ale zároveň rešpektujeme aj rozhodnutie Ústavného súdu," skonštatovalo hnutie.

SaS

Koaličná strana SaS rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je v súlade s ústavou a nemôže sa konať.

Strana zároveň upozorňuje, že v prípade, ak by referendum Ústavný súd odobril, podriadila by sa jeho výsledku. "Boli sme pripravení považovať rozhodnutie občanov v referende za záväzné a podľa neho aj v parlamente hlasovať," uviedla strana SaS v tlačovom vyhlásení.

Za ľudí

Strana Za ľudí rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu.

Podpredseda strany Juraj Šeliga to vníma tak, že Ústavný súd svojím rozhodnutím definitívne odpovedal na dlhodobú otázku. So samotným rozhodnutím sa podľa vlastných slov stotožňuje.

Pripomenul, že pri každom pláne na referendum o skrátení volebného obdobia sa otvárala debata o jeho ústavnosti. Teraz podľa neho Ústavný súd povedal, že takéto referendum nie je prípustné. "Pretože, okrem iného, Ústava stanovuje, že volebné obdobie je štvorročné. Legitimita mandátu získaného v riadnych voľbách by nemala byť narušená zmenou politických nálad v spoločnosti," ozrejmil s tým, že takýmto rozhodnutím sme sa vyhli potenciálnym desiatkam referend, ktoré sú "nielen drahé, ale v prípade skrátenia volebného obdobia môžu významne znížiť legitimitu a kontinuitu politík jednotlivých vlád".

Šeliga zároveň avizoval, že nepodporí ani prípadnú novelu ústavy, o ktorej už hovorila opozícia. Podľa jeho slov by to znamenalo, že opozícia by nerobila nič iné, iba referendá o predčasných voľbách. "Bola by to nesystémová a populistická novela ústavy," uzavrel.

Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová už skôr avizovala, že aj keby Ústavný súd rozhodol inak, na referende by sa nezúčastnila, keďže ho považuje za nástroj "pokryteckej politiky Roberta Fica a Petra Pellegriniho".

Mária Kolíková, Za ľudí, ministerka spravodlivosti

Rozhodnutie Ústavného súdu je namieste rešpektovať, hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Zároveň odsúdila, ak politici, ktorým sa nepáči rozhodnutie Ústavného súdu, ľudí vyzývajú k nepokojom a k nerešpektovaniu rozhodnutia Ústavného súdu.

"Myslím si, že je dobré, že poznáme rozhodnutie Ústavného súdu k otázke predčasných volieb. Niekto sa teší z výsledku, niekto môže byť z neho sklamaný," pokračovala ministerka.

Vysvetlila, že ak sa nezmení právna úprava, či už na úrovni ústavy alebo potom aj zákona, tak nie je namieste, aby sme zbierali podpisy pod referendum k predčasným voľbám.

"Ak sa nám nepáči toto rozhodnutie a tento stav, je potrebné k tomu vyvolať zmenu právnej úpravy. Ak by sme naozaj chceli upraviť predčasné voľby cestou referenda v ústave, treba k tomu vážnu debatu, za akých podmienok je to namieste, rešpektujúc aj rozhodnutie Ústavného súdu. To znamená, že je určite potrebné si počkať aj na písomné vyhotovenie rozhodnutia a riadne sa oboznámiť s celým odôvodnením. Lebo práve to pre nás môže byť cesta, ako k tomu dospieť."

Miroslav Kollár, nezaradený, predtým Za ľudí

Nezaradený poslanec parlamentu a bývalý člen vládnej koalície Miroslav Kollár rozumie rozhodnutiu Ústavného súdu tak, že referendom nie je možné meniť dĺžku volebného obdobia.

"A ak chceme zachovať našu ešte stále mladú demokraciu, nie je iná cesta, ako rešpektovať základné demokratické inštitúcie a ich rozhodnutia," napísal Kollár vo svojom profile na sociálnej sieti.

Prezidentke Zuzane Čaputovej sa poďakoval za to, že vytvorila priestor na rozhodovanie Ústavného súdu, a súdu za samotné rozhodnutie.

SNS

Podľa Slovenskej národnej strany Ústavný súd svojím rozhodnutím povýšil práva parlamentných poslancov nad práva občanov Slovenska a vyšiel v ústrety prezidentke Zuzane Čaputovej.

Strana deklaruje, že verdikt rešpektuje, no je presvedčená, že Ústavný súd rozhodol v rozpore s ústavnými zvyklosťami a ústavou.

"Ak môžu volebné obdobie skracovať poslanci Národnej rady, čo v histórii Slovenskej republiky urobili trikrát, nie je najmenší dôvod pochybovať o tom, že skrátiť volebné obdobie môžu skrátiť aj občania SR hlasovaním v referende," skonštatovali predstavitelia SNS.

Zároveň vyjadrili ľútosť nad tým, že došlo k "pošliapaniu" občianskych práv a želania takmer 600-tisíc občanov Slovenska. Hlava štátu je podľa národniarov odteraz plne zodpovedná za vývoj v krajine a za vládnutie tejto vlády.

Spolu

Mimoparlamentná strana Spolu rozhodnutie Ústavného súdu víta. Vyzdvihla jeho význam z hľadiska budovania Slovenska ako právneho a demokratického štátu.

Spolu považuje za správne, že sa prezidentka Zuzana Čaputová s referendom obrátila na Ústavný súd.

"Je mimoriadne dôležité, že Ústavný súd raz a navždy rozhodol, že pomocou petície a vyhlásenia referenda nie je možné skrátiť volebné obdobie a vyvolať predčasné voľby. Z pohľadu budovania Slovenskej republiky ako právneho a demokratického štátu to je zásadné rozhodnutie s konkrétnym dosahom na systém našich volieb, ako aj praktický výkon politiky na Slovensku," vyhlásil predseda strany Juraj Hipš.

KDH

Hnutie KDH v reakcii uviedlo, že si ctí inštitút referenda, vláda sa však má podľa nich meniť voľbami.

"V KDH si ctíme inštitút referenda, ale zastávame názor, že vláda sa má meniť voľbami. Inou možnosťou je rozhodnutie o predčasných voľbách volenými zástupcami v Národnej rade, ale ako je vidieť, 90 hlasov za predčasné voľby sa dnes v parlamente nenájde," skonštatoval predseda KDH Milan Majerský.