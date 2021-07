Ich netradičné jogurty sú rýchlo vypredané. Vyhráva vidiecka šípka

Od pár centov až po niekoľko eur. Od riedkych po úplne husté. Ochutené i biele, grécke i slovenské. Jogurtov existuje veľké množstvo a platí to aj v otázke ich kvality. Nájdete také, pri ktorých sa zasýtite už z jedného a sú aj také, ktoré vám nezaženú hlad ani po dvoch či troch téglikoch.

Ako rozpoznať skutočne kvalitné jogurty a ktoré informácie prezradia, či bude mliečny výrobok poctivý alebo nie? Stačí si všímať tieto veci.

video //www.youtube.com/embed/L7hEvJcACXw

Kravy jedia srvátku

V Dubníku pri Nových Zámkoch sa to dá počítať na kroky, aká je vzdialenosť od miesta, kde kravy jedia, po expedíciu hotových výrobkov. Medzi tým sa nachádza dojáreň a mliekareň a celé je to od seba vzdialené niekoľko desiatok krokov.

Mliekareň a syráreň spoločnosti AT Dunaj sa skladá z niekoľkých na seba nadväzujúcich stavieb a mlieko prejde v rámci výroby len pár metrov. Vyrábajú z neho jogurty, syry, tvarohy, nátierky, kyslé smotany i maslo, pričom zakaždým využívajú to najčerstvejšie mlieko, teda z prvého ranného dojenia.

„Prvé dojenie sa končí okolo štvrtej ráno a mlieko ide okamžite k laborantovi. Ten ho skontroluje a povie, či s ním môžeme ďalej pracovať. Vďaka tomu pracujeme s mliekom už hodinu od nadojenia,“ prezrádza Jozef Repka, riaditeľ mliekarne a syrárne Dubník.

S 1100 kusmi dobytka mali ešte donedávna najväčšiu maštaľ na Slovensku. Bola postavená v roku 2014 a svojím charakterom zaručuje vysokú kvalitu mlieka a následných výrobkov. Kravy sú v nej počas horúcich letných dní ovlažované studenou vodou a 30 ventilátorov spolu s otvorenými bočnými stenami a vysokým stropom vytvára neustály prúd čerstvého vzduchu. Na viacerých miestach maštale sa nachádzajú veľké kefy, o ktoré sa môžu kravy masírovať a po celej dĺžke majú k dispozícii krmivo, ktoré v Dubníku považujú za kľúčové pre tvorbu kvalitných mliečnych výrobkov.

(zdroj: Jakub Straňanek)

„Aké krmivo si vyrobíme, také mlieko máme. Preto je veľmi dôležité najskôr namiešať dobré krmivo a potom ho dobre uskladniť. Zakladáme si na tom, že naše krmivo je bez GMO,“ vysvetľuje Jana Tencerová, zootechnička v AT Dunaj.

Nové dávky krmiva sa zväčša zarábajú na začiatku leta a potom sa uskladňujú zakryté vo veľkých jamách. Priebežne ich odkrývajú a odoberajú len dávku na jeden až tri dni, aby bolo krmivo vždy čerstvé. Skladá sa z kukuričnej siláže, lucernovej a ražnej senáže, sóje, sladkej zložky ako melasa a celé sa to zalieva čerstvou srvátkou, ktorá zostane z výroby.

„Srvátka kravám chutí. Zvyšuje im to apetít a obsahuje to cukry, bielkoviny a minerálne látky. Celý rok používame rovnakú kŕmnu dávku, pretože keby sme urobili nejakú zmenu, kravy by to hneď zacítili, začali by menej jesť a bolo by aj menej mlieka,“ hovorí Tencerová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šľachtia si vlastné kačice. V jednej veci sú slovenským unikátom Čítajte

V mliekarni vyrábajú dva typy jogurtov a oba sú jedinečné v tom, že neobsahujú prídavné látky, pektíny, arómy, farbivá, kyselinu citrónovú ani konzervanty. Gazdovský a smotanový jogurt sú vyrobené z čerstvého mlieka alebo čerstvej smotany a ak sú ochutené, tak len čistým ovocím, cukrom, medom alebo pravou čokoládou. Kúpiť si ich môžete v sieti potravín Farmfoods, ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku.

Výsledkom sú kombinácie ako slivka so škoricou, višňa s chia, jablko s rakytníkom, ríbezľa a egreš, vidiecka šípka či klasické chute ako jahoda, marhuľa, čučoriedka a tiramisu. Netradičné kombinácie však nie sú jediným rozdielom, ktorý ich odlišuje od ostatných mliekarní.

(zdroj: Jakub Straňanek)

Najpredávanejší produkt je maslo

„Všetky ovocné zložky boli vyrobené kvôli nám. Pôvodne sa na trhu nedali zohnať čisté ovocné zložky len z ovocia a cukru, tak sme na začiatku využili dodávateľa zo združenia Farmfoods, ktorý ich pre nás začal vyrábať. Sú bez stabilizátorov, zahusťovadiel a iných prípravkov, ktoré by pomáhali držať štruktúru,“ hovorí Pavol Ďurkáč, výrobný riaditeľ Farmfoods.

Aj preto sa im stáva, že cukor na seba naviaže tekutinu z jogurtovej zložky a džem sa postupne zriedi. Keby džem obsahoval zahusťovadlá, zostal by počas celej doby rovnaký.

„Tešíme sa z toho, pretože je to dôkaz, že ovocná zložka neobsahuje zahusťovadlá. Aj preto používame priehľadné tégliky, lebo nemáme čo skrývať. Navyše keď sa dá, uprednostňujeme slovenské ovocie. Vďaka tomu máme sezónne chute ako šípky, čučoriedky, drienka, baza či lesná malina,“ opisuje Ďurkáč.

(zdroj: Jakub Straňanek)

Okrem ovocnej časti sú ich jogurty jedinečné aj mliečnou zložkou a tým, že majú 250 gramov. Pri spracúvaní mlieka nepoužívajú dezodorizátor, ktorý vyťahuje zo smotany pachy a robí ju sterilnejšou.

„Mlieko nechávame pôvodne, aby bolo vo výrobkoch cítiť chuť farmy v tom najpozitívnejšom zmysle. Napríklad naše maslo nie je sterilné a vonia po farme, čo z neho urobilo náš najpredávanejší produkt. Vyrábame ho ručne a rovnako ho aj balíme. Veľká časť našej výroby je ručná,“ prezrádza výrobný riaditeľ Farmfoods.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nestíhate si variť? Švédska technológia udrží jedlo čerstvé 60 dní Čítajte

Dodržiavajú najprísnejšie hygienické podmienky výroby a aby ich mohli garantovať, urobili vo výrobe pretlak upraveného vzduchu. Vďaka tomu dokážu zabezpečiť, že do budovy nevojde vonkajší vzduch a bude sa v nej nachádzať len filtrovaný a dezinfikovaný, ktorý prechádza uhlíkovým filtrom a ozonizátorom.

Jogurty od AT Dunaj sú špecifické aj v tom, že po fermentácii už nie sú tepelne upravené a obsahujú živú mikroflóru. Výrobcovia to však nie sú povinní uvádzať, preto môže byť náročné takýto jogurt nájsť. Napriek tomu existuje možnosť, ako sa to dozvedieť.

(zdroj: Jakub Straňanek)

15 litrov mlieka na jeden kilogram parmezánu

Pasterizácia mliečnych výrobkov sa používa najmä preto, aby bola zabezpečená ich absolútna zdravotná bezpečnosť. V Dubníku na juhu Slovenska však pasterizujú len mlieko, hotové produkty už nie. Podľa druhu a povahy výrobkov používajú rôzne stupne pasterizácie, od nízkej pri mlieku na výrobu syrov až po vysokú pri tvarohu.

Ako čítať etikety? Menej kvalitné jogurty môžu obsahovať modifikovaný škrob, želatínu, bielkoviny, pektíny, farbivo, arómy, kyselinu citrónovú a ďalšie tzv. E-čka.

Mnoho výrobcov používa dezodorizátor, aby smotanu zbavili pachov a vôní. Taká smotana nemôže už smotanovému jogurtu dodať to, čo by si zaslúžil, teda bohatú chuť a vôňu.

Hľadajte informáciu, že výrobok obsahuje živú mikroflóru.

Čím menej toho nájdete v zložení, tým lepší bude výrobok.

Pasterizáciou sa totiž zabíjajú všetky živé mikroorganizmy, čím sa predlžuje trvanlivosť. Existuje jej viacero stupňov. Najšetrnejšia je pasterizácia pri 60 stupňoch Celzia a najvýraznejšia je UHT, kedy sa do mlieka na krátky čas vstrekne 135-stupňová para.

„Niektoré firmy pasterizujú aj hotové jogurty, čím v nich zabijú všetko živé. Z obalu sa to však nedozvieme, pretože nie je povinné uvádzať to. Výrobca by sa mal sám pochváliť, že jogurt nepasterizoval a obsahuje živú mikroflóru. Najväčšia istota je pri menších výrobcoch,“ radí Ďurkáč.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prečo je májová bryndza najlepšia? Hovorí za ňu jedinečné zloženie Čítajte

Živá jogurtová mikroflóra dokáže v jogurte prežiť len určitý čas, preto čím je dlhšia záručná doba jogurtu, tým menej jej vo výrobku prežije.

V Dubníku vyrábajú gazdovský jogurt tradičným spôsobom, keď ho nechávajú fermentovať priamo v obaloch. Výsledkom je tuhá konzistencia s obsahom 3,7 percenta tuku. Vhodný je najmä pre tých, ktorí vyhľadávajú potraviny s nižším obsahom tuku kvôli cvičeniu či zdravému životnému štýlu.

Na smotanový jogurt používajú 10-percentnú smotanu, ktorá je plná chutí a vôní, ktorých nositeľom je mliečny tuk. Majú ho v ôsmich stálych príchutiach a viacerých sezónnych. Kúpiť si ich môžete v sieti potravín Farmfoods, ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku ako samoobslužné či pojazdné predajne.

(zdroj: Jakub Straňanek)

V ponuke sú aj zrejúce syry z mliekarne a syrárne AT Dunaj, ktoré sa vyrábajú rovnako prísne ako jogurty a zrejú na regáloch z bukového dreva. Na výber je z mesačného, trojmesačného a dvanásťmesačného kravského syra a vyrábajú aj syry typu eidam, gouda, ementaler, cheddar, syr parmezánového typu či hrudky, čerstvé bochníky a rôzne tvarohy. Najviac mlieka spotrebujú na syr parmezánového typu Kryštálová Kamenica, keď na jeden kilogram syra spotrebujú až 15 litrov mlieka.

Všetky mliečne výrobky nájdete v sieti potravín Farmfoods, ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku.

Tento článok vám prináša Farmfoods.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.