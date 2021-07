Ak by parlament zmenil ústavu, prezidentka vyhlási referendum

Čaputová to označila za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu.

7. júl 2021 o 16:47 (aktualizované 7. júl 2021 o 17:25) SITA, TASR

BRATISLAVA. Ak by Národná rada rozhodla o zmene Ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o konanie referenda o predčasných voľbách, prezidentka Zuzana Čaputová by ho vyhlásila.

Na stredajšej tlačovej besede to označila za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady protiústavná.

Prezidentka vníma zhodu strán

Prezidentka pripomenula, že poslanci môžu kedykoľvek rozhodnúť o konaní predčasných volieb. "Ale keď už chcú dopriať ľuďom referendum, nič im nebráni, aby prijali zmenu ústavy a následne prijali uznesenie, ktorým požiadajú o vypísanie referenda, a ja ho obratom vypíšem, pretože by bolo v súlade s ústavou," vysvetlila.

Naznačila tak, že referendum občanov sa môže konať nielen na základe petície, ale aj na základe uznesenia Národnej rady.

Čaputová tiež podotkla, že vníma zhodu politických strán, ktoré hovoria, že by predmetné referendum podporili. Zároveň poukázala na frustráciu a nespokojnosť ľudí s aktuálnou politickou situáciou, ktoré mnohých viedli k podpisu petície za referendum.

Čaputová reagovala aj na dezinformácie

Prezidentka na tlačovej konferencii dementovala aj niektoré dezinformácie, ktoré súviseli s podaním na Ústavný súd.

Zdôraznila, že sa chcela vyhnúť scenáru, že by sa referendum nakoniec uskutočnilo a Ústavný súd by ho spätne vyhlásil za neplatné.

Referendum za predčasné voľby: Prezidentka sa na Ústavný súd obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Petíciu za referendum o predčasných voľbách podporilo viac ako 585-tisíc ľudí.

„Predstavme si, že by som toto referendum vyhlásila bez rozhodnutia Ústavného súdu. Referendum by sa uskutočnilo, čo samozrejme znamená miliónové náklady, ale najmä dôveru občanov, že by pristúpili k referendu s tým, že by naozaj niečo zmenili. Za ďaleko lepší scenár som považovala to, aby sa Ústavný súd vopred vyjadril k takto novej situácii, čo urobil svojím rozhodnutím,“ povedala prezidentka.

Hlas chce zmenu ústavy

Strana Hlas, ktorá bola jedným z iniciátorov referenda, je presvedčená, že je povinnosťou Národnej rady je zmeniť ústavu tak, aby aj po formálno-právnej stránke umožnila ľuďom naplniť svoje základné demokratické práva a rozhodnúť v referende o konaní či nekonaní potrebných volieb.

"Počkáme preto na odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu, aby sme mohli podať relevantný návrh novely ústavy. Po schválení tejto zmeny je Hlas pripravený hlasovať v parlamente za prijatie uznesenia, ktorým Národná rada vyhlási rovnaké referendum, o aké požiadalo 600-tisíc občanov Slovenskej republiky," dodal Hlas v stanovisku.