Ako hovoriť s ľuďmi, ktorí odmietajú očkovanie proti COVID-u?

Ak sa človek bojí, viac faktov nepomôže.

8. júl 2021 o 9:36 Barbora Mareková, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/ludskost/embed/episodes/Ako-hovori-s-umi--ktor-sa-nechc-da-zaokova-e14304f

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vakcíny sú dostupné a účinné aj pri nových variantoch koronavírusu, no Slovensko si nevie zabezpečiť kolektívnu imunitu. Ľudia s poruchami imunity sa nemôžu dať zaočkovať vôbec, deti do 12 rokov k vakcíne zatiaľ nemajú prístup, no najväčším problémom u nás zostáva neistota a nedôvera obrovskej skupiny dospelých, ktorí majú na očkovanie nárok.

Spoločnosť bude chránená až vtedy, keď sa dajú zaočkovať minimálne tri štvrtiny z nás.

V tejto epizóde Ľudskosti sa Barbora Mareková rozpráva s učiteľom kritického myslenia Jánom Markošom, ktorý vysvetľuje, ako sa dá viesť dialóg s ľuďmi v našom okolí, ktorí s očkovaním váhajú, alebo sa mu chcú vyhnúť.

Z rozhovoru sa dozviete:

- prečo sa ľudia boja očkovania

- prečo sú v téme očkovania kľúčové pocity ľudí

- prečo nefunguje nálepkovanie, poučovanie a výsmech

- ako viesť rozhovor s človekom, ktorý je proti očkovaniu

- či by malo byť očkovanie povinné

- prečo sa my, ľudia, mýlime a čo s tým vieme robiť

Ak máte návrhy na témy alebo nám chcete niečo odkázať, napíšte na ludskost@sme.sk.